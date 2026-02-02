x

Este es el listado de bancos con las tasas de interés más bajas para prestarle plata este 2026

La escalada de las tasas de interés del Banco de la República encarecerá el crédito de consumo. Hoy los bancos cobran un promedio del 17% de interés. Aquí le contamos las entidades que menos cobran en créditos de consumo.

    Los bancos en Colombia le cobran de interés entre un 14% y 24% por prestarle plata. FOTO ESNEYDER GUTIÉRREZ.
    Los bancos en Colombia le cobran de interés entre un 14% y 24% por prestarle plata. FOTO ESNEYDER GUTIÉRREZ.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 6 horas
A raíz de la nueva escalada de las tasas de interés del Banco de la República, la advertencia de los analista es clara: se encarecerá todavía más el crédito para los consumidores. Por esa razón es de importancia conocer en detalle las diferentes ofertas y asesorarse correctamente para aprovechar las mejores tasas del mercado para materializar su préstamo.

Por ahora, la realidad es que el desembolso de plata en créditos de consumo creció un 20,6% en el último año. Se trata de préstamos que una persona solicita a un banco o entidad financiera para cubrir gastos personales, como compras, viajes, educación o pago de deudas, y se paga en cuotas mensuales con intereses durante un plazo acordado.

Datos de la Superintendencia Financiera sugieren que a corte del 23 de enero pasado, los desembolsos alcanzaron los $4,84 billones, mientras que en el mismo mes del 2025 la cifra era de $4,01 billones. Por ahora, la dinámica ha sido positiva.

Entérese: Tasa de interés del Banrep volvió a niveles de hace 15 meses: así le pegará a su bolsillo

No obstante, la subida de las tasas del Banco de la República del 9,25% al 10,15% se traducirá en un mayor encarecimiento del crédito para los hogares, especialmente en los préstamos de consumo, advirtió Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores.

Según explicó, el ajuste de las tasas no es inmediato en los bancos, pero con el tiempo se traslada a toda la economía y al bolsillo de los consumidores, haciendo más costoso el acceso al financiamiento.

Cristancho señaló que el objetivo central de esta política es moderar el gasto de los hogares y aliviar las presiones inflacionarias, con miras a que la inflación converja hacia la meta del Banco Central.

En ese contexto, reconoció que los créditos ya son elevados y que, con el nuevo entorno monetario, podrían encarecerse aún más. A su juicio, esta situación es consecuencia de una inflación que no ha logrado controlarse del todo, impulsada por factores como el aumento del salario mínimo del 23,7% y el mayor gasto público.

Los bancos que ofrecen las mejores tasas del mercado

EL COLOMBIANO encontró que a corte del 23 de enero de 2026, las tasas de interés efectiva anual de 39 entidades financieras que operan en Colombia se movían entre el 24,3% y 14% para créditos de consumo.

La diferencia es relevante. Solo por poner un ejemplo, una cuota mensual para un préstamo de $10 millones a 36 meses, sería de $393.000 mensuales con una tasa del 24,3%, mientras que con una del 14% rondaría los $338.000, un ahorro de $55.000. De ahí la importancia de tener en cuenta las diferentes opciones en el sistema financiero.

Como ya se mencionó antes la opción más cómodo en tasas de interés para esa clase de créditos es del 14%, ofrecida por Itaú. Banco Falabella cuenta con la segunda más baja, del 14,6%, y el podio lo cierra el Banco Pichincha con una tasa de 14,9% E.A..

InfogrÃ¡fico
Este es el listado de bancos con las tasas de interés más bajas para prestarle plata este 2026

Las demás ofertas que completan las 10 tasas más bajas se ubican por encima del 15%: Davivienda (15,6%), AV Villas (15,8%), Banco Agrario (15,9%), Bancolombia (16,5%), Confiar (16,7%), Banco de Bogotá (16,8%) y el banco digital Iris C.F. (17,1%).

Por el contrario, las tasas más onerosas están en el rango del 24%. Por ejemplo, Banco Mundo Mujer cobra el 24,3%; luego le sigue Nu Colombia, con 24,5% y Banco Serfinanza, 24,2% (ver infográfico).

El crédito vuelve a ser motor del gasto de los hogares

El consumo financiado con crédito mostró una mejora significativa durante 2025 y se consolidó como el principal motor del gasto de los hogares, tras el freno registrado en 2023 y parte de 2024, según datos de la firma Raddar.

Los bancos en Colombia le cobran de interés entre un 14% y 24% por prestarle plata. FOTO ESNEYDER GUTIÉRREZ.

La recuperación estuvo apoyada en una mayor colocación crediticia y en condiciones algo más favorables en algunos segmentos, lo que permitió reactivar decisiones de consumo que habían sido aplazadas.

En términos generales, la colocación crediticia total —que incluye tarjetas de crédito, préstamos de consumo de libre destinación y crédito hipotecario— registró un crecimiento anual del 16,7%, reflejando un mayor dinamismo del sistema financiero y una mejor disposición de los hogares a endeudarse.

Le puede gustar: “La tasa de usura hoy está empujando al 66% de los colombianos a la informalidad crediticia”: presidente de Colombia Fintech

