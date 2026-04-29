Solo tres grandes medios impresos del país reportaron ganancias en 2025; EL COLOMBIANO es uno de ellos

Las cifras revelan que los medios de comunicación en Colombia atraviesan uno de los momentos financieros más complejos de los últimos años. De hecho, solo tres de los grandes medios que conservan su periódico impreso cerraron con ganancias. La mayor parte tuvo saldos en rojo.
De acuerdo con los expertos, las pérdidas financieras en los medios de comunicación obedecen a los coletazos del golpe de la pandemia de covid-19, pero también a un cambio del modelo de negocio provocado por la irrupción de plataformas digitales. Esto ha transformado los hábitos de consumo, fragmentado las audiencias y favorecido contenidos personalizados, golpeando las ganancias en especial para los medios que dependen en mayor medida de sus versiones impresas.