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Medellín, entre las ciudades que más se valoriza la vivienda usada

Para la segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín, los precios para una casa pueden llegar hasta $4,52 millones, mientras que en los apartamentos el metro cuadrado llega a unos $5,08 millones.

  • Durante los primeros tres meses de este año, han tenido más de 27 millones de búsquedas de inmuebles, de las cuales 52% del interés fue para tipo en arriendo. FOTO: EL COLOMBIANO
    Durante los primeros tres meses de este año, han tenido más de 27 millones de búsquedas de inmuebles, de las cuales 52% del interés fue para tipo en arriendo. FOTO: EL COLOMBIANO
Diario La República
hace 3 horas
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Aunque Bogotá y Medellín son las metrópolis con mayor desarrollo en la economía nacional, gracias a la cantidad de empresas, industrias y personas que concentran, no destacan dentro del mercado inmobiliario si se trata de la valorización en vivienda nueva.

Sandra Villanueva, gerente general de Metrocuadrado, informó que las ciudades donde más se valorizan las viviendas nuevas son Armenia, Cali y Pereira, con crecimientos anuales para 2025 de 15,7%, 14,1% y 12,5%, respectivamente.

El panorama cambia un poco cuando se habla de la vivienda usada, ya que, según Villanueva, Pereira pasa al primer puesto, seguida por Manizales y luego Medellín, con unas valorizaciones de 11%, 10% y 9% en el mismo orden.

“Estos datos indican que en estas ciudades existe una valorización por encima del promedio, de acuerdo con sus cambios sociodemográficos”, dijo la gerente de Metrocuadrado.

Esta valorización también se ve evidenciada en el valor promedio del metro cuadrado de inmuebles en venta en Colombia, durante los primeros meses de 2026, según datos de la compañía.

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El valor promedio del metro cuadrado para un apartamento de 50 a 100 metros cuadrados es de $5,19 millones y para casas de 100 a 200 metros cuadrados el valor disminuye a unos $4,45 millones.

Este promedio varía significativamente según la ciudad o la región donde se encuentre, ya que, para casas de 100 a 200 metros cuadrados, el valor del metro cuadrado en Bogotá puede estar en $4,99 millones, pero varía para la vivienda tipo apartamento, con un precio de hasta unos $6,11 millones.

Para la segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín, los precios para una casa pueden llegar hasta $4,52 millones, mientras que en los apartamentos el metro cuadrado llega a unos $5,08 millones.

Otra de las poblaciones que destaca Metrocuadrado es Santa Marta, ya que, para una casa, el valor cae significativamente a unos $3,83 millones y en apartamento puede alcanzar hasta los $7,76 millones.

Barranquilla y Cali, para el metro cuadrado, compiten con unos valores por $3,68 millones y $3,65 millones, respectivamente. En la categoría de los apartamentos, el precio ronda entre $4,06 millones y $4,14 millones en el mismo orden.

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Desarrollo del patrimonio

Estas valorizaciones, de acuerdo con Sandra Villanueva, van de la mano de una construcción de patrimonio, ya que invertir en bienes raíces, en especial en vivienda, hace que las cuotas no se pierdan, sino que se transformen en capital.

Lo importante dentro de este aspecto a tener en cuenta es que las cuotas mensuales no deben superar 35% de los ingresos, ya que si se cumple este ítem, la persona puede generar un tipo de “estabilidad” para comprar su vivienda nueva, ya que no requiere cambios de renovaciones o mudanzas, si se compara con una de alquiler.

“Esta es una opción para quienes desean vivir más de cuatro años en el inmueble. Si la vivienda que se compra es nueva, existe la posibilidad de pagar en 12, 24 o hasta 36 meses la cuota inicial, porque se va capitalizando este dinero, y es una opción para quienes no cuentan con 30% de la cuota inicial”, recalcó Villanueva.

El mercado

Aunque haya ciudades donde la valorización de una vivienda nueva supere 15% en un año, el panorama del mercado sigue siendo retador, de acuerdo a lo informado por María Alejandra Mariño, directora comercial de Bermúdez Constructores.

Mariño explicó que el sector ha mostrado incrementos en los materiales de construcción, además del impacto que ha tenido el salario mínimo.

“El salario mínimo ha hecho que los constructores optimicen sus operaciones. Es un cambio al que toca adaptarse, para no entrar en un desvío o desempleo en el sector”, concluyó la directora comercial.

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Movimiento y registro de Metrocuadrado en el primer trimestre

En Metrocuadrado, durante los primeros tres meses de este año, han tenido más de 27 millones de búsquedas de inmuebles, de las cuales 52% del interés fue para tipo en arriendo y 48% de las búsquedas para los que estaban en venta.

En cuanto a contactos, en este mismo tiempo han recibido más de 2,1 millones, de los cuales 69% han sido para inmuebles en arriendo y 31% en venta. “Esto demuestra un interés, tanto en comprar como en arrendar un inmueble, según cada persona y caso”, explicó la compañía.

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