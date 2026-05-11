No solo está caro el arriendo, Medellín es donde más suben los precios de ropa, salud y joyería

Mientras en Colombia la inflación anual sigue al alza al ubicarse en 5,68% en abril, Medellín también sigue la misma tendencia, incluso por encima del promedio nacional 6,43%, es decir, 0,75 puntos porcentuales más.
Este porcentaje consolida a Medellín como la ciudad donde más han subido los precios en arriendos, servicios de salud, ropa y calzado, y otros servicios como peluquería y joyería, encareciendo el costo de vida en varios frentes clave, según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril de 2026.
Por ejemplo, el arriendo pesa 1,70 puntos en el bolsillo de quienes viven en Medellín, siendo el más alto en la medición anual. Por su lado, salud pesa 0,18 puntos; prendas de vestir y calzado, 0,17 puntos; y bienes y servicios diversos, 0,37 puntos.
Cabe aclarar que, aunque las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles son las que más pesan en la inflación de los hogares de Medellín, en este análisis no se tuvieron en cuenta porque las divisiones anteriormente descritas fueron las que más variarion de precio al alza.
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En ese orden, la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Piedad Urdinola, explicó que en Medellín la inflación mensual estuvo impulsada principalmente por el costo de la vivienda, los combustibles y la carne de res.
“La variación mensual del IPC fue de 0,58%. Las clases con mayores contribuciones fueron la renta y los arriendos efectivos, que en conjunto aportaron 0,10 puntos porcentuales”, señaló Urdinola.
La funcionaria agregó que otros rubros que presionaron el costo de vida en la ciudad fueron “los combustibles para vehículos, con 0,07 puntos porcentuales, y la carne de res, también con 0,07 puntos porcentuales”.
En contraste, indicó que algunos productos y servicios ayudaron a moderar el comportamiento de la inflación mensual en Medellín. “Las subclases que restan a la variación mensual fueron electricidad, con menos 0,17 puntos porcentuales; hortalizas y legumbres frescas, con menos 0,01 puntos porcentuales; y vehículo particular, con menos 0,01 puntos porcentuales”, explicó.