Marco Rubio confirma que EE. UU. descarta aranceles contra Colombia y apunta sanciones directas a Petro y su círculo cercano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aclaró que Washington no impondrá aranceles adicionales a Colombia, pese al deterioro de las relaciones entre ambos países.
El alto funcionario explicó que la Casa Blanca ha decidido enfocar las sanciones de forma individual contra el presidente Gustavo Petro, su familia y algunos de sus principales colaboradores, a quienes acusan de tener vínculos con el narcotráfico.
“Nuestro problema con el actual presidente (Petro)... es que no está cooperando en nuestra lucha contra las drogas, y consideramos que era mejor abordarlo a nivel individual”, dijo Rubio durante una rueda de prensa en medio del viaje del presidente Donald Trump por Asia.
El secretario fue enfático en señalar que las medidas no buscan afectar al pueblo colombiano ni a su economía, y descartó que el Gobierno estadounidense pretenda deteriorar las relaciones bilaterales.
