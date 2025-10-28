Ni la pensión del presidente Petro ni Ecopetrol se verán afectados por la Lista Clinton

El viernes pasado, el presidente Gustavo Petro fue incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, más conocida como la Lista Clinton.
Esta asignación le implica al presidente la congelación de cualquier activo o propiedad que tengan las personas en este listado bajo jurisdicción estadounidense y también prohíbe a ciudadanos o empresas norteamericanas realizar transacciones con ellos.
Esta situación deja en relieve una serie de dudas de cómo se manejarán las finanzas del mandatario y, por ende, del Estado.