De la Espriella felicita a Paloma por unirse a la coalición de centroderecha, pero dice que intentó “unión con el CD” y “no se logró”

Abelardo de la Espriella felicitó a Paloma Valencia y le deseó “lo mejor en el camino que escogió para buscar la Presidencia”, después de que esta anunciara que participará en la “Gran Consulta por Colombia”. Sin embargo, en ese mismo pronunciamiento, recordó que previamente intentó “la unión con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró”. De la Espriella, aseguró que: “la democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros”.

Además, aseguró que en el escenario de que la persona que salga ganadora de esta consulta llegase a superarlo, será el primero “en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La Patria está por encima de cualquier interés personal”.

Asimismo, aseguró que “si el Pueblo decide acompañarme y ungirme para esa batalla, aquí, en Defensores de la Patria, las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta”. Además, en cuanto a la candidatura de Sergio Fajardo, lo invitó a que, juntos, “derrotemos al eje del mal”.

“El orden de los factores no altera el producto; al final, como es deseo del Pueblo, estaremos juntos para el bien de la Nación”, escribió.

Y por último, convocó que a los candidatos a “ocuparse del Congreso”. Esto, por las contiendas Legislativas del próximo 8 de marzo. Escribió: “impongamos mayorías, defendamos a los mejores hombres y mujeres que quieren llegar al Congreso a acompañar el proyecto del Tigre; pensemos en rodearnos de los mejores para luchar la contrarrevolución que necesita Colombia”.