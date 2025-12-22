x

De la Espriella felicita a Paloma por unirse a la coalición de centroderecha, pero dice que intentó “unión con el CD” y “no se logró”

Después de que la candidata que escogió el Centro Democrático para medirse en los comicios presidenciales del 2026 anunciara que se unirá a la “Gran Consulta por Colombia”, el candidato que puntea en las encuestas la felicitó por esta decisión.

    El candidato presidencial aseguró que: “la Patria está por encima de cualquier interés personal”. Foto: Colprensa/Redes Sociales.
El Colombiano
22 de diciembre de 2025
bookmark

Abelardo de la Espriella felicitó a Paloma Valencia y le deseó “lo mejor en el camino que escogió para buscar la Presidencia”, después de que esta anunciara que participará en la “Gran Consulta por Colombia”. Sin embargo, en ese mismo pronunciamiento, recordó que previamente intentó “la unión con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró”. De la Espriella, aseguró que: “la democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros”.

Además, aseguró que en el escenario de que la persona que salga ganadora de esta consulta llegase a superarlo, será el primero “en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La Patria está por encima de cualquier interés personal”.

Asimismo, aseguró que “si el Pueblo decide acompañarme y ungirme para esa batalla, aquí, en Defensores de la Patria, las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta”. Además, en cuanto a la candidatura de Sergio Fajardo, lo invitó a que, juntos, “derrotemos al eje del mal”.

“El orden de los factores no altera el producto; al final, como es deseo del Pueblo, estaremos juntos para el bien de la Nación”, escribió.

Y por último, convocó que a los candidatos a “ocuparse del Congreso”. Esto, por las contiendas Legislativas del próximo 8 de marzo. Escribió: “impongamos mayorías, defendamos a los mejores hombres y mujeres que quieren llegar al Congreso a acompañar el proyecto del Tigre; pensemos en rodearnos de los mejores para luchar la contrarrevolución que necesita Colombia”.

Paloma entró a la “Gran Consulta por Colombia”

La confirmación de la participación de la congresista en la denominada “Gran Consulta por Colombia” fue realizada por uno de los pesos pesados de esa alianza, el exsenador Juan Manuel Galán. Allí también tienen asiento los precandidatos Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria y Daniel Palacios.

Sobre su adhesión, Paloma Valencia explicó que la decisión de participar en la consulta se tomó tras un proceso de diálogo interno con el Centro Democrático y con el aval del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según la senadora, la colectividad atendió un llamado ciudadano por la unidad y por la ausencia de vetos entre los sectores que buscan defender la democracia, la libertad económica y la seguridad.

Valencia señaló que su propósito es fortalecer al partido como una fuerza que represente a millones de colombianos y trabajar para ganar la consulta, de la cual —dijo— debería salir la primera mujer presidenta del país, elegida bajo una agenda de lucha contra la corrupción y la violencia.

Lea también: Atención | Paloma Valencia dice sí: uribismo participará en la coalición de centroderecha y se medirá en consulta de marzo

