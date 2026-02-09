Licencia de conducción en Colombia: tipos, costos y quiénes pueden obtenerla gratis

Contar con una licencia de conducción es, para los conductores, el requisito más indispensable para manejar un vehículo. Este documento se ha convertido en una herramienta clave de empleabilidad.
Esto, especialmente, en sectores como logística, comercio, servicios, turismo, transporte y mensajería, donde cada vez más vacantes exigen saber conducir, incluso si el puesto no es exclusivamente al volante.
Sin embargo, el acceso a la licencia sigue marcado por una barrera importante: el costo.
Y es que esta se compone de cursos, exámenes y trámites ante los organismos de tránsito que pueden representar una inversión difícil de asumir para miles de personas, en especial mujeres en situación de vulnerabilidad económica.
