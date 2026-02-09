Licencia de conducción en Colombia: tipos, costos y quiénes pueden obtenerla gratis

Contar con una licencia de conducción es, para los conductores, el requisito más indispensable para manejar un vehículo. Este documento se ha convertido en una herramienta clave de empleabilidad. Esto, especialmente, en sectores como logística, comercio, servicios, turismo, transporte y mensajería, donde cada vez más vacantes exigen saber conducir, incluso si el puesto no es exclusivamente al volante. Sin embargo, el acceso a la licencia sigue marcado por una barrera importante: el costo. Y es que esta se compone de cursos, exámenes y trámites ante los organismos de tránsito que pueden representar una inversión difícil de asumir para miles de personas, en especial mujeres en situación de vulnerabilidad económica. Le puede interesar: Atención conductores: personas que tomen este medicamento no podrán renovar o tener licencia

Tipos de licencia de conducción en Colombia

El Ministerio de Transporte clasifica las licencias de conducción en dos grandes categorías, según el uso del vehículo: Licencias para servicio particular: A1: motocicletas de bajo cilindraje (hasta 125 c.c.). A2: motocicletas de cualquier cilindraje. B1: vehículos particulares como automóviles, camionetas y vans. B2 y B3: camiones y buses de uso particular. Licencias para servicio público: C1: taxis y vehículos de servicio público particular. C2 y C3: buses y camiones de servicio público. La elección del tipo de licencia depende del perfil laboral del conductor y del sector en el que planea desempeñarse. Lea más: Estos son los únicos documentos que un agente de tránsito puede solicitarle al momento de un retén

¿Cuánto cuesta sacar la licencia de conducción?

Obtener una licencia de conducción en Colombia puede costar más de dos millones de pesos, según el tipo de vehículo y la ciudad. FOTO: JAIME PÉREZ

El valor de obtener una licencia en Colombia varía según la ciudad, el tipo de vehículo y el centro de enseñanza automovilística. En promedio, los costos pueden oscilar entre: - Entre $1,2 y $2,5 millones para licencias de automóvil. - Desde $800.000 para licencias de motocicleta.

Valores más altos si se trata de licencias para servicio público

A esto se suman gastos adicionales como exámenes médicos, derechos de tránsito y expedición del documento, lo que convierte la licencia en una inversión que no todos pueden asumir fácilmente. Más allá del documento, la licencia de conducción se ha consolidado como una competencia transversal en el mercado laboral. Empresas de mensajería, comercio electrónico, logística urbana, turismo y servicios técnicos suelen exigirla como requisito básico. Además, para muchas personas representa una oportunidad de emprendimiento, al permitirles ofrecer servicios de transporte, domicilios o logística independiente, una alternativa clave frente al desempleo o la informalidad. Conozca también: No se complique: paso a paso para descargar la licencia de conducción digital en Colombia

¿Cómo obtener la licencia de conducción gratis?

Diversos diagnósticos sobre empleo han evidenciado que las mujeres enfrentan mayores barreras económicas para acceder a certificaciones laborales. Para responder a esta realidad, Alcaldía de Bogotá incluyó la formación en conducción dentro de la estrategia ‘Mujeres con autonomía económica’, un programa orientado a fortalecer las capacidades laborales femeninas y ampliar sus oportunidades de ingreso. Dentro de esta estrategia, el curso de conducción es una de las cuatro ofertas formativas disponibles. Las mujeres que cumplan con los requisitos pueden acceder tanto a la capacitación como a la licencia, eliminando el factor económico como barrera de entrada.

Requisitos