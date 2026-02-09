El giro petrolero de India: así es la jugada de EE.UU. que amenaza la economía de guerra de Rusia

Tras meses de presión de Estados Unidos por las importaciones indias de crudo ruso e iraní, ambos bajo sanciones, las principales refinerías de la India han comenzado a evitar las compras de petróleo ruso con entrega en abril y prevén extender esta decisión en los próximos meses.
El giro respondería a un acuerdo comercial mediante el cual la India sustituiría gradualmente ese suministro por barriles procedentes de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela.
En contexto: Trump sube los aranceles al 50% para India por negociar petróleo con Rusia