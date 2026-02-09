Así como imputó a Ricardo Roa y Juliana Guerrero, ¿la Fiscalía avanzará también contra Jaime Ramírez Cobo?

A Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Laura Sarabia en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Fiscalía le está respirando en la nuca. Su nombre ha aparecido de manera insistente en dos de los escándalos de corrupción más sensibles del actual gobierno: el desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y, más recientemente, el entramado alrededor de los interventores del sector salud. Sin embargo, pese a la reiteración de las menciones, su situación jurídica sigue sin definirse.
Ramírez Cobo, cuyo paradero es desconocido desde hace varios meses, es señalado en círculos judiciales y políticos como una pieza clave en la articulación de decisiones y contactos que hoy están bajo la lupa de los investigadores. Aun así, la Fiscalía no ha dado el paso de vincularlo formalmente a un proceso penal, lo que ha generado interrogantes sobre el avance real de las indagaciones.