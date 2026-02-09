Carlos III se declara “listo” para colaborar con la Policía en escándalo que involucra al expríncipe Andrés y el caso Epstein

El rey Carlos III está “listo para ayudar” a la Policía en las investigaciones para determinar si su hermano menor, el expríncipe Andrés, transmitió informaciones reservadas a Jeffrey Epstein cuando era enviado británico de Comercio, afirmó el palacio real este lunes.
“El rey ha dejado clara (...) su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor (Andrés) Mountbatten-Windsor, afirmó el palacio en un comunicado. Caso la policía solicite la ayuda del rey, “estamos listos a ayudar, como cabría esperar”, señala la nota.
