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Gerente del Banco de la República asiste a debate de control político en el Congreso por alza de tasas

Congreso citó a Leonardo Villar tras alza de 100 puntos básicos que llevó tasa al 11,25%, decisión dividida que generó protesta del ministro de Hacienda.

  • Leonardo Villar deberá explicar ante el Congreso las razones del aumento de la tasa de interés al 11,25%. FOTO COLPRENSA
    Leonardo Villar deberá explicar ante el Congreso las razones del aumento de la tasa de interés al 11,25%. FOTO COLPRENSA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
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El Congreso de la República citó a Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, a un debate de control político para analizar el impacto de las recientes decisiones de política monetaria, especialmente el aumento en la tasa de interés.

La convocatoria fue realizada por la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes mediante la Proposición No. 098 de 2026, aprobada el 8 de abril. La sesión está programada para este miércoles 15 de abril de 2026 en el recinto Víctor Renán Barco López.

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En la comunicación oficial, Juan Alberto Duque García, secretario general de la Comisión Cuarta Constitucional, explicó que el objetivo es evaluar “el impacto fiscal, presupuestal y financiero de las recientes decisiones de política monetaria, en particular las relacionadas con la tasa de interés de intervención”.

¿Qué motivó el debate político?

El llamado al gerente del Banrep se produce luego de la más reciente reunión de la junta directiva, en la que se decidió aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos, llevándola a 11,25%.

La decisión se tomó con una votación dividida de cuatro votos a favor y tres en contra, lo que evidenció tensiones internas dentro del organismo.

El incremento generó una reacción inmediata del Gobierno. Durante la sesión, Germán Ávila, ministro de Hacienda, se retiró de la junta directiva en señal de protesta, en un hecho sin precedentes en la relación entre el Ejecutivo y el Emisor.

Impacto económico bajo la lupa

El debate en el Congreso buscará establecer los efectos de esta decisión sobre variables clave como el crecimiento económico, el costo del crédito y las finanzas públicas.

El Emisor, como autoridad monetaria, tiene la responsabilidad de controlar la inflación y garantizar la estabilidad de la economía, pero sus decisiones pueden generar efectos directos sobre el consumo, la inversión y el acceso al financiamiento.

Por ello, el control político se centrará en entender los fundamentos técnicos detrás del aumento de tasas y su impacto en el entorno económico actual.

En este escenario, la comparecencia de Villar ante el Congreso será clave para explicar las razones de la decisión y responder a los cuestionamientos de los legisladores.

En la citación se recuerda que el banco central, como entidad autónoma, debe rendir informes al Congreso sobre la ejecución de sus políticas, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

Asimismo, se indicó que, de considerarlo pertinente, se pueden remitir observaciones o información adicional sobre los temas a tratar en la sesión.

Entérese: Con tasas de interés altas, cifra de bancos con pérdidas creció 267% en dos años

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