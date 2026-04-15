Gerente del Banco de la República asiste a debate de control político en el Congreso por alza de tasas

El Congreso de la República citó a Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, a un debate de control político para analizar el impacto de las recientes decisiones de política monetaria, especialmente el aumento en la tasa de interés.
La convocatoria fue realizada por la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes mediante la Proposición No. 098 de 2026, aprobada el 8 de abril. La sesión está programada para este miércoles 15 de abril de 2026 en el recinto Víctor Renán Barco López.
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En la comunicación oficial, Juan Alberto Duque García, secretario general de la Comisión Cuarta Constitucional, explicó que el objetivo es evaluar “el impacto fiscal, presupuestal y financiero de las recientes decisiones de política monetaria, en particular las relacionadas con la tasa de interés de intervención”.