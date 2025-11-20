La startup paisa Unergy aseguró US80 millones de un fondo europeo para construcción de 80 minigranjas solares en Colombia

La startup paisa Unergy anunció el cierre de una ronda pre-Serie A por 4 millones de dólares (Uss), acompañada de un compromiso de financiación por US80 millones destinado a la construcción de Minigranjas solares en Colombia. De este monto ya se han empezado a ejecutar US40 millones. Se trata de la primera inversión que este fondo europeo especializado en infraestructura climática realiza en una startup latinoamericana y, con ella, el financiamiento comprometido en Unergy asciende a US120 millones, al sumar la alianza anunciada semanas atrás con Solenium.

La compañía colombiana, creadora de una plataforma que facilita la obtención de permisos e inversión en Minigranjas, celebra este respaldo como un hito para el ecosistema cleantech del país y la región. La operación, además, se convierte en la mayor financiación registrada en Colombia para un portafolio de generación distribuida.

Los recursos permitirán impulsar la expansión de infraestructura solar distribuida. La meta será construir 80 nuevas Minigranjas en distintas regiones y acelerar el crecimiento de Unergy hacia más de 1 GW de capacidad instalada en América Latina durante los próximos cinco años. Un avance que, según la empresa, contribuirá significativamente a la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

“Hoy Colombia cuenta con 72 Minigranjas solares. Esta inversión nos permitirá multiplicar ese número y liderar un modelo de generación descentralizada que el país necesita”, afirmó Eduardo Ospina, cofundador y CEO de Unergy.

El acuerdo no solo representa capital, sino la llegada de un socio estratégico internacional alineado con la visión de la compañía. “Hace tres años impulsamos la primera Minigranja solar de Colombia. Para los fondos tradicionales era difícil apostar por activos de solo ~1 MW frente a las grandes granjas solares. Pero este nuevo aliado creyó en nuestra visión y hoy tenemos un pipeline de más de 100 MWp en 80 proyectos. En Unergy estamos convencidos de que la respuesta a la crisis climática es la acción”, agregó Ospina.

Le puede interesar: Startup paisa Solenium levanta US$30 millones del banco holandés FMO para construir 40 minigranjas solares en Colombia