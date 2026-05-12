Colombia produce 12.000 toneladas de arándanos en 2025, pero el 95% se queda en el país

El arándano vive su mejor momento en Colombia, en donde se cosecharon 12.000 toneladas en 2025, sembradas en cerca de 1.000 hectáreas, y el sector ya proyecta ampliar esa área en un 20% para el próximo año. Pero hay un dato que revela la paradoja del negocio: nueve de cada diez kilos producidos se quedan en el mercado local, lo que obligó a importar fruta por más de US$10 millones entre enero y septiembre de 2025. Siga leyendo: La rápida expansión del cultivo de arándano en Colombia: de fruta exótica a venderse en Éxito y D1

Un cultivo que genera empleo y atrae inversión

Las cifras de la industria no dejan duda sobre el atractivo del negocio que, por cada 200 hectáreas cultivadas, los operadores estiman inversiones de alrededor de US$50 millones y la creación de más de 30.000 empleos directos e indirectos. Eso convierte al arándano en uno de los motores de mayor impacto en la economía rural por hectárea sembrada. En especial, en Cundinamarca y Boyacá que concentran la mayor parte de la producción, pero el mapa se está ampliando. También Antioquia suma cerca de 50 hectáreas, y regiones como Cauca, el Eje Cafetero y Nariño empiezan a ganar escala. Según Asocolblue, la meta para 2026 es ambiciosa con un crecimiento del 20% en el área sembrada, lo que llevaría al país a rozar las 1.200 hectáreas.

La demanda local de arándanos creció de la mano de la tendencia hacia alimentos saludables y la mayor presencia del producto en grandes superficies. El resultado fue que el 95% de las toneladas cosechadas se vendió dentro del país, sin llegar a los mercados internacionales. Esa presión interna tuvo una consecuencia inesperada, Colombia tuvo que importar arándanos por más de US$10 millones entre enero y septiembre de 2025 para abastecer su propio mercado. Es decir, un país que produce miles de toneladas del fruto y aun así sale a comprarlo afuera.

Las exportaciones: US$3,5 millones y Estados Unidos como destino dominante

Pese a la limitada disponibilidad exportable, Colombia vendió 574.607 kilogramos al exterior durante 2025, con ingresos que oscilaron entre US$3 y US$3,5 millones. Estados Unidos absorbió entre el 80% y el 90% de esos envíos. El resto se distribuyó entre Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Aruba y Curazao. Para Fredy Cortés, presidente de la junta directiva de Asocolblue, el país tiene cartas para jugar en los mercados internacionales. “Colombia tiene ventajas frente a otros mercados productores como la posibilidad de producir durante todo el año, una ubicación estratégica y un producto reconocido por su calidad. La expansión del cultivo y el interés de inversionistas están ampliando la base productiva, lo que nos permite entrar en momentos en los que otros países no tienen oferta y fortalecer nuestra presencia en mercados internacionales”, señaló. Siga leyendo: Los arándanos y otras frutas que le pueden ayudar a su salud renal Para 2026, el sector tiene tres destinos prioritarios en su agenda exportadora: Brasil, México y China. La apertura de esos mercados, combinada con el crecimiento del área sembrada, podría cambiar la proporción entre lo que se consume localmente y lo que se envía al exterior.

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