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Video | Juan Camilo “Cucho” Hernández marcó golazo con el que Betis clasificó a Champions, ¿convencerá a Lorenzo para ir al Mundial?

El futbolista pereirano, de 27 años, suma 15 goles esta temporada con el equipo español, quinto en su Liga.

  • El futbolista colombiano Juan Camilo Hernández, de 27 años, suma 15 goles del Real Betis. Foto: tomada del x de @RealBetis
    El futbolista colombiano Juan Camilo Hernández, de 27 años, suma 15 goles del Real Betis. Foto: tomada del x de @RealBetis
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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En Sevilla lo quieren. La afición del Real Betis le tiene un cariño especial por la entrega que muestra en la cancha. Cada que hace un gol, el público festeja a rabiar después de que entra la pelota pero, sobre todo, se muestran contentos cuando el futbolista pereirano Juan Camilo “El Cucho” Hernández, de 27 años, les hace señas de corazón hacia donde están en la tribuna.

El atacante colombiano, que llegó al cuadro español en febrero del 2025, después de tener una buena campaña en la MLS de Estados Unidos, marcó uno de los dos tantos con los que Betis venció 2-1 al Elche en el duelo válido por la fecha 36 de la Liga de España, que se disputó este martes.

La anotación de “El Cucho” fue al minuto 9. Después de una recuperación de un compañero en la mitad de la cancha, Hernández recibió un balón cerca del área, encaró a los rivales y, antes de ingresar a la zona de definición, pateó con fuerza y puso la pelota en el ángulo bajo del arquero.

Esta fue la undécima anotación del jugador colombiano, que busca ser convocado por Néstor Lorenzo al Mundial de Norteamérica 2026, en la Liga de España. Además, Juan Camilo suma tres goles en la Europa League y uno en la Copa del Rey de esta temporada. Además, ha dado tres asistencias. Con esos pergaminos, está en la lista de 50 futbolistas preseleccionados por el entrenador argentino de la que saldrá el listado definitivo.

Sin embargo, saberlo no será fácil. Habrá que esperar a entre el 30 de mayo y el 2 de junio –fecha máxima–, para conocer los elegidos para disputar la Copa del Mundo. En esos días se tiene previsto que el entrenador del seleccionado nacional de a conocer, de manera pública, su grupo de elegidos para viajar a México y Estados Unidos.

¿Por qué fue importante el gol del Cucho para el Real Betis?

Ya dijimos que el tanto de Hernández contra Elche abrió el marcador cuando apenas empezaba el primer tiempo. Entre tanto, Héctor Fort igualó para el cuadro visitante cuando iban 41 minutos. Sin embargo, el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini remontó: Pablo Fornals marcó a los 68 minutos el 2-1 definitivo.

La victoria del Betis el martes lo ratificó en la quinta posición de la tabla de posiciones de la Liga española con 57 puntos (está lejos de los 66 que tiene el Atlético de Madrid en la cuarta posición), con lo que se ratificó como uno de los clasificados por España para la próxima edición de la Champions League. El elenco andaluz regresará a ese campeonato después de 20 años. La última vez que lo disputaron fue en 2006.

Con eso, Hernández espera regresar al seleccionado colombiano. La última vez que entró en una lista de Lorenzo fue en octubre del 2025, cuando el equipo nacional enfrentó a México y Canadá en Estados Unidos. En el duelo ante los canadienses, que terminó igualado sin goles, fue titular y disputó 60 minutos.

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