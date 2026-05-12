Video | Juan Camilo “Cucho” Hernández marcó golazo con el que Betis clasificó a Champions, ¿convencerá a Lorenzo para ir al Mundial?

En Sevilla lo quieren. La afición del Real Betis le tiene un cariño especial por la entrega que muestra en la cancha. Cada que hace un gol, el público festeja a rabiar después de que entra la pelota pero, sobre todo, se muestran contentos cuando el futbolista pereirano Juan Camilo “El Cucho” Hernández, de 27 años, les hace señas de corazón hacia donde están en la tribuna.
El atacante colombiano, que llegó al cuadro español en febrero del 2025, después de tener una buena campaña en la MLS de Estados Unidos, marcó uno de los dos tantos con los que Betis venció 2-1 al Elche en el duelo válido por la fecha 36 de la Liga de España, que se disputó este martes.