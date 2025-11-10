Así invierten los multimillonarios: 34% apuesta por equipos deportivos y 23% por arte, según J.P. Morgan

El equipo 23 Wall de J.P. Morgan Private Bank publicó su informe anual “Principal Discussions Report 2025”, un estudio que recoge las perspectivas de 111 multimillonarios de 28 países y más de 15 sectores sobre cómo se construye y preserva la riqueza en el mundo actual.
El documento, considerado uno de los más reveladores sobre la gestión del patrimonio familiar, ofrece una mirada profunda a los valores, estrategias y preocupaciones de las familias más influyentes del planeta.
Entérese: Se necesitan más de US$5.000 millones para Colombia cumplir metas de transición energética
“Es un honor servir a estas familias y aprender de sus experiencias. Su franqueza ofrece lecciones invaluables para cualquiera que desee construir una riqueza duradera con impacto positivo”, afirmó Andrew L. Cohen, presidente ejecutivo de Global Private Bank.