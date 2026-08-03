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Ganancias de ISA crecieron 9% en primer semestre del 2026, pero le bajaron la nota por “culpa” de Ecopetrol

La multilatina ISA reportó utilidades de $1,3 billones en el primer semestre de 2026, pese a que Moody’s rebajó su calificación crediticia tras la caída de Ecopetrol.

  • ISA mantuvo el impulso de sus resultados financieros durante el primer semestre de 2026. La compañía reportó un ebitda de $4,9 billones, con un crecimiento anual de 20%, mientras que su utilidad neta aumentó 9%, hasta $1,3 billones. FOTO: El Colombiano.
    ISA mantuvo el impulso de sus resultados financieros durante el primer semestre de 2026. La compañía reportó un ebitda de $4,9 billones, con un crecimiento anual de 20%, mientras que su utilidad neta aumentó 9%, hasta $1,3 billones. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 42 minutos
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ISA avanzó en el 2026 con resultados en crecimiento. Así se conoció en la tarde de este lunes 3 de agosto, cuando la compañía reveló sus resultados financieros y operacionales para el segundo trimestre del 2026 y el consolidado del primer semestre del año.

Así las cosas, durante la primera mitad del año, ISA alcanzó ingresos operacionales por $8,6 billones, lo que representó un incremento del 17% frente al mismo periodo de 2025.

La rentabilidad de la firma también mostró un músculo financiero robusto, ya que el EBITDA (ganancia operativa de un negocio sin contar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) llegó a $4,9 billones (un 20% más) y la utilidad neta cerró en $1,3 billones, con un crecimiento del 9%.

Asimismo, si se mira solo el segundo trimestre, los resultados son aún más relevantes para la compañía, debido a que la utilidad neta alcanzó los $695 mil millones, disparándose un 53% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Este dinamismo se debió, en gran parte, a la entrada en operación de nuevos proyectos, el efecto de los escaladores contractuales que ajustan los ingresos por inflación y un desempeño excepcional en Brasil y Chile.

Siga leyendo: ISA toma el control total de IE Madeira y fortalece su negocio de transmisión en Brasil

El “lunar” de la calificación crediticia por Ecopetrol

A pesar de estos resultados positivo, también se conoció, en Información Relevante de la Superfinanciera, que la agencia Moody’s Ratings rebajó la calificación de ISA de Baa2 a Baa3, cambiando además su perspectiva a negativa.

¿La razón? De acuerdo con el reporte, esta reducción de la calificacipon no tiene que ver con la salud financiera de ISA, sino con su dueña, Ecopetrol.

Según la calificadora, esta decisión fue impulsada por la rebaja de su accionista controlador, Ecopetrol S.A., reflejando los vínculos crediticios entre la filial y su matriz, a pesar de la “sólida calidad crediticia de ISA de manera independiente”.

En contexto: Este es el otro cargo que deja Ricardo Roa: salió de ISA y cerró accidentada relación con accionistas

Energía, vías y telecomunicaciones: el motor de la inversión

ISA también reveló que continúa la ejecución de su ambicioso plan de expansión. En el primer semestre, las inversiones totales sumaron $3,1 billones, un 16% más que en 2025.

Por ejemplo, energía, que es el corazón de la empresa, representó el 73% de las inversiones del trimestre. ISA destacó la culminación total del proyecto Piraquê en Brasil, entregado 16 meses antes de lo previsto, lo que le permitió recibir ingresos anuales por unos $243 mil millones (343,1 millones reales brasileros).

Además, la empresa avanzó en la consolidación del 100% de IE Madeira y nuevas adjudicaciones regionales por US$2.500 millones.

En cuanto al negocio de carreteras, este reportó una utilidad neta de $353 mil millones (41% más). Los hitos incluyen la adjudicación de la concesión Río Bueno-Puerto Montt en Chile, con una inversión de referencia de US$821 millones, y avances en proyectos como Ruta del Loa y convenios en Ruta de la Araucanía.

Por su lado, en telecomunicaciones, aunque es el segmento más pequeño, fue el de mayor crecimiento porcentual. Su utilidad neta creció un 179% en el semestre, sumando $39 mil millones, gracias a nuevos contratos de conectividad y una estrategia comercial más agresiva en la red regional.

Lea aquí: ISA culmina en Brasil proyecto Piraquê 16 meses antes de lo previsto y habilita más de 1.100 kilómetros para energías

De esta manera, durante el semestre destinó $3,1 billones al desarrollo de sus negocios, 16% más frente al primer semestre de 2025. Esta dinámica se aceleró durante el segundo trimestre, cuando se invirtieron $1,7 billones, superando en 23% el mismo periodo del año anterior.

Retos económicos de ISA y el peso de los impuestos

Según ISA, la apreciación del peso colombiano frente al real brasilero y el dólar generó un efecto de conversión que disminuyó las cifras consolidadas al ser reportadas en pesos.

Asimismo, la utilidad neta se vio afectada por el nuevo Impuesto al Patrimonio en Colombia, establecido por el Decreto 0173 de 2026 tras una emergencia económica. Este tributo tuvo un impacto negativo de $31 mil millones para ISA y sus empresas en el trimestre.

A pesar de estos cargos, ISA dijo que mantiene una deuda financiera de $34,2 billones, con indicadores de apalancamiento (Deuda bruta/EBITDA de 3,6x) que aún se alinean con el grado de inversión.

Como muestra de confianza, el pasado 27 de mayo la empresa realizó el primer pago de dividendos del año por $241 mil millones ($218 por acción).

Entérese aquí: ISA respondió a Petro por denuncias sobre contratos en Perú

Los resultados del primer semestre reflejan nuestra capacidad para combinar crecimiento, ejecución y disciplina financiera, y ratifican que avanzamos por el camino correcto en la ejecución de la estrategia a 2040. En una región que demanda cada vez más infraestructura para impulsar su desarrollo y competitividad, seguimos fortaleciendo una plataforma de energía capaz de conectar territorios, habilitar oportunidades y generar bienestar”, señaló Patricia Castaño, presidenta (e) de ISA.

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