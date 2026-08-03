Ganancias de ISA crecieron 9% en primer semestre del 2026, pero le bajaron la nota por “culpa” de Ecopetrol

ISA avanzó en el 2026 con resultados en crecimiento. Así se conoció en la tarde de este lunes 3 de agosto, cuando la compañía reveló sus resultados financieros y operacionales para el segundo trimestre del 2026 y el consolidado del primer semestre del año.
Así las cosas, durante la primera mitad del año, ISA alcanzó ingresos operacionales por $8,6 billones, lo que representó un incremento del 17% frente al mismo periodo de 2025.
La rentabilidad de la firma también mostró un músculo financiero robusto, ya que el EBITDA (ganancia operativa de un negocio sin contar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) llegó a $4,9 billones (un 20% más) y la utilidad neta cerró en $1,3 billones, con un crecimiento del 9%.
Asimismo, si se mira solo el segundo trimestre, los resultados son aún más relevantes para la compañía, debido a que la utilidad neta alcanzó los $695 mil millones, disparándose un 53% respecto al mismo trimestre del año anterior.
Este dinamismo se debió, en gran parte, a la entrada en operación de nuevos proyectos, el efecto de los escaladores contractuales que ajustan los ingresos por inflación y un desempeño excepcional en Brasil y Chile.
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