Presidente de junta de ISA explicó salida de Jorge Carrillo y por qué fue sin justa causa

En la asamblea ordinaria anual de accionistas de ISA, el presidente de la junta directiva, Juan Pablo Zárate Perdomo, presentó un balance de la compañía con resultados financieros y explicaciones sobre la salida de Jorge Carrillo de la Presidencia. La asamblea tuvo la presentación de la mesa directiva encabezada por Juan Pablo Zárate Perdomo, presidente de la junta directiva. Lo acompañaron los demás miembros: Lucía Cristina Díaz Armenta, Fabiola Leal Castro, Luis Ferney Moreno Castillo, Camilo Zea Gómez, Germán Arce Zapata, Juan Emilio Posada y Gabriel Jaime Melguizo Posada, quien actualmente se desempeña como presidente encargado de la compañía. Durante la instalación, se informó que los directivos Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, y David Alfredo Riaño Alarcón no asistieron a la asamblea “por compromisos de agenda”, dejando constancia formal de su excusa ante los accionistas. En la verificación del quórum, la administración reportó la presencia y representación de 1.031.038.515 acciones, equivalentes al 93,081% del capital de ISA. Según Zárate, la empresa avanzó en la ejecución de su hoja de ruta ISA 2040, con la que busca consolidarse como actor clave en la transición energética en América Latina, priorizando sostenibilidad, personas y planeta. En cifras, ISA cerró 2025 con un Ebitda por $8,7 billones; y una utilidad neta por $2,4 billones, cifras que le permitieron mantener un retorno sobre activos (ROA) del 14%, en línea con su desempeño de los últimos cinco años. Este desempeño se reflejó en el mercado, por ejemplo, la acción subió 48% en 2025 dentro del índice COLCAP, alcanzando un máximo de $26.300, y en 2026 promedia $28.700. Puede leer: Accionistas de ISA le pasarán “factura” de $6.000 millones a la junta por daño tras nombrar a Carrillo Zárate hizo énfasis en que el gobierno corporativo de ISA no es un formalismo, sino un sistema activo que orienta decisiones estratégicas y protege los intereses de los accionistas. Durante 2025, la compañía fortaleció este esquema con ajustes internos para alinear toda la organización a la estrategia ISA 2040. Entre los cambios más relevantes, se redefinió el modelo de relacionamiento con sus filiales para operar de manera más integrada dentro del grupo Ecopetrol, buscando mayor coherencia estratégica y eficiencia operativa.

Salida de Jorge Carrillo de ISA: cronología y decisiones legales

El punto más sensible de la intervención del presidente de la junta en la asamblea de accionistas fue la explicación detallada sobre la salida de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA. En su intervención, Zárate relató que el pasado 27 de febrero de 2026, el Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección, limitando su decisión al acto electoral y dejando a la empresa la determinación laboral. Frente a esto, la junta directiva actuó en tres pasos: 1. Suspensión inmediata: ese mismo 27 de febrero, Carrillo dejó de ejercer como presidente y se suspendió su contrato hasta la ejecutoria del fallo. En paralelo, fue designado como presidente encargado Gabriel Jaime Melguizo Posada. 2. Notificación de terminación: el 14 de marzo de 2026, tras aclaración del fallo, “la junta ordenó notificar la terminación unilateral del contrato”. 3. Finalización del vínculo laboral: el 16 de marzo de 2026, ISA “terminó el contrato sin justa causa”. En contexto: Esto es lo que sigue para ISA tras salida definitiva de Jorge Carrillo de la presidencia

En la asamblea de accionistas repartieron la sentencia del Consejo de Estado sobre la nulidad de elección de Jorge Carrillo.

¿Por qué ISA terminó el contrato de Carrillo sin justa causa?

Zárate fue enfático en el argumento jurídico al mencionar que la nulidad de la elección no constituye una causal de despido con justa causa, según el Código Sustantivo del Trabajo. Por tanto, afirmó que la empresa debía “terminar el contrato sin justa causa y reconocer la indemnización correspondiente. Hacer lo contrario habría sido jurídicamente improcedente” y habría expuesto a ISA a demandas y riesgos económicos. Agregó que la decisión estuvo respaldada por conceptos de firmas legales especializadas. Zárate también mencionó el proceso para elegir nuevo presidente de ISA. “Tras el fallo, la junta activó el proceso para elegir un nuevo presidente”. En ese sentido, contó que el pasado 5 de marzo de 2026, el comité de talento decidió retomar el proceso, por eso, solicitaron analizar restricciones por la ley de garantías electorales. Además, añadió que el 10 de marzo se definieron actos preparatorios compatibles con esa normativa. Mientras tanto, Melguizo continúa como presidente encargado, con más de dos décadas en la compañía. Además: Consejo de Estado ratifica salida de Jorge Carrillo de ISA; junta deberá terminar su contrato Otro punto relevante fue el alcance del derecho de inspección de los accionistas. Ante esto, el presidente de junta precisó que ISA garantizó el acceso a información legal obligatoria. Además, contó que solicitó concepto a la Superintendencia de Sociedades (4 de marzo de 2026) sobre si las actas de comités deben ser públicas. Por ahora, “la junta decidió mantener su posición de no incluirlas hasta tener pronunciamiento oficial”.

La constancia de EPM, accionista de ISA, en la asamblea

A su turno, el apoderado de EPM en la asamblea de accionistas de ISA dejó una constancia formal en la que alertó sobre un “deterioro institucional” y presuntas fallas en el gobierno corporativo de la compañía, a raíz de los recientes hechos que rodearon la salida de su presidente. El representante explicó que su intervención responde a “la preocupación del accionista por la situación que atraviesa Interconexión Eléctrica S.A., especialmente tras la sentencia del Consejo de Estado que anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo”. Según expuso, el alto tribunal encontró vicios en el proceso de nombramiento que comprometieron principios clave como la transparencia, la imparcialidad y el mérito. Incluso, señaló que la decisión judicial advierte que “la junta directiva se apartó de estándares de rectitud y transparencia”, lo que, a su juicio, evidencia debilidades estructurales en los mecanismos de gobierno corporativo de la empresa.

Las fallas que detectó EPM en ISA

El apoderado de EPM sostuvo que este pronunciamiento no solo tiene efectos jurídicos, sino que también pone en evidencia fallas en los procesos de selección y designación dentro de ISA, lo que podría afectar la confianza de inversionistas, del mercado y de la ciudadanía. La constancia también extendió los cuestionamientos a otros nombramientos dentro de la organización. En particular, mencionó el caso de Jhonatan Estiven Villada Palacio como director de aprovisionamiento, una posición estratégica por su incidencia en la contratación.

Según indicó, “habría señales preocupantes como la modificación del perfil del cargo para flexibilizar requisitos, la evaluación de un número limitado de candidatos y la falta de justificación clara sobre su idoneidad”, especialmente en materia de experiencia en abastecimiento.

A esto se suma, dijo, un cambio en la estructura organizacional que considera sensible, “la función de abastecimiento pasó a depender directamente del presidente de la compañía”. En su concepto, esta decisión podría debilitar los controles internos al concentrar poder en la alta dirección, reduciendo los contrapesos necesarios en procesos críticos como la contratación.

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Asamblea de ISA.

Accionistas minoritarios llevaron en sus trajes algunos botones con mensajes alusivos a la salida de Jorge Carrillo de ISA.

El apoderado también cuestionó la calidad de la información entregada al mercado. Aseguró que “los reportes oficiales no reflejan adecuadamente la gravedad del deterioro institucional ni la dimensión de hechos como la nulidad del proceso de elección del presidente”, lo que, según advirtió, contraviene los principios de transparencia y revelación plena exigidos a las sociedades emisoras.