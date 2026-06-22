Inversión extranjera directa cayó 33% con Petro: un reto clave para De la Espriella

La recuperación de la inversión extranjera directa (IED) aparece como uno de los principales retos económicos que enfrentará el presidente electo Abelardo de la Espriella. Tras cuatro años marcados por la desaceleración de los flujos de capital productivo hacia Colombia, los mercados esperan que el nuevo gobierno logre restablecer la confianza de los inversionistas y reactive sectores que históricamente han impulsado la llegada de recursos del exterior.
Las cifras del Banco de la República muestran que el flujo de capital extranjero que ingresa al país atravesó un deterioro sostenido durante el gobierno de Gustavo Petro.
Solo para tener una idea, entre 2022 y 2025, los ingresos de inversión extranjera pasaron de US$17.182 millones a US$11.571 millones, una reducción acumulada de 32,6%, equivalente a una pérdida de US$5.611 millones en apenas tres años.
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Aunque el país sigue atrayendo capital extranjero, la magnitud de la caída ha encendido alertas entre analistas y empresarios, especialmente porque los sectores que tradicionalmente lideraban la llegada de inversión fueron los más afectados.