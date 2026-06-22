¡Prográmese! Estos son los partidos de este martes en el Mundial de Norteamérica: hora y dónde ver los juegos, incluido el de Colombia

La jornada de este martes tiene los duelos Portugal-Uzbekistán, Inglaterra-Ghana, Panamá-Croacia y Colombia-República del Congo.
La segunda fecha de los Grupos K y L arranca desde las 12:00 m., con el juego entre Portugal y Uzbekistán, que será transmitido en Colombia a través de Win Sport y Directv con DGO y DAZN.
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En medio de un ambiente algo caldeado por las críticas contra Ronaldo, por las opciones que perdió en el debut ante Congo y con la necesidad de sumar un triunfo para seguir con opciones de clasificarse a la siguiente fase, los lusos buscarán la victoria ante Uzbekistán, que logró celebrar un gol ante Colombia en el debut mundialista.