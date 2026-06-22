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Bernie Moreno condiciona salida de Petro de Lista Clinton a su conducta durante las próximas cinco semanas, ¿por qué?

El congresista estadounidense estuvo en Colombia como observador internacional de la segunda vuelta presidencial.

  • Bernie Moreno se reunió con Abelardo de la Espriella después de su triunfo electoral. FOTO: CORTESÍA @berniemoreno.
    Bernie Moreno se reunió con Abelardo de la Espriella después de su triunfo electoral. FOTO: CORTESÍA @berniemoreno.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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El senador republicano Bernie Moreno, uno de los políticos estadounidenses más cercanos al presidente Donald Trump, condicionó una eventual salida de Gustavo Petro de la Lista Clinton a su comportamiento durante el proceso de empalme con Abelardo de la Espriella.

El funcionario extranjero estuvo de visita en Colombia, en calidad de observador de la segunda vuelta presidencial, y aunque directamente no mencionó las palabras “empalme” o “transición”, dio a entender que lo que suceda desde ahora hasta su salida del poder (el 7 de agosto) será clave para la decisión que tome EE. UU. frente a su caso.

“Yo creo que eso es posible y probable”, respondió en una entrevista de Noticias Caracol este lunes, cuando le preguntaron por la posibilidad de excluir a Petro de la Lista Clinton, también llamada OFAC, por la entidad que la realiza: la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

“Obviamente, lo que es importante es qué pasa sobre las próximas cinco semanas con las investigaciones, pero yo creo que está yendo muy bien”, aclaró Moreno.

Y recalcó que “creo que el presidente Petro quiere mucho a Colombia, y va a garantizar que todo salga bien en las próximas cinco o seis semanas, y yo creo que es bastante probable que el presidente Petro salga de esa lista OFAC”.

ESPERE AMPLIACIÓN DE ESTA NOTICIA...

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