¿Qué mató a Yulixa Toloza? La belleza y la necesidad de una sociedad que no deja de corregir el cuerpo

La necropsia practicada a Yulixa Toloza encontró fracturas en varios arcos costales, hematomas profundos, lesiones hemorrágicas y múltiples heridas compatibles con un trauma físico severo ocurrido durante un procedimiento estético. La Fiscalía investiga presuntas omisiones en la atención médica, la actuación de quienes participaron en la intervención y las circunstancias que llevaron a que su cuerpo fuera abandonado en una zona rural de Apulo, Cundinamarca.
La justicia deberá establecer responsabilidades penales y médicas. Sin embargo, la muerte de la mujer de 52 años también deja una pregunta que trasciende la investigación judicial: ¿qué lleva a miles de personas a asumir riesgos cada vez mayores para modificar su apariencia física?
El caso de Yulixa no ocurrió en un vacío. Su historia apareció en un momento en que Colombia vive un auge de los procedimientos estéticos, mientras las redes sociales multiplican los mensajes sobre transformación corporal, medicamentos para bajar de peso como Ozempic se convierten en fenómeno cultural y la industria de la belleza con una posición ambigua entre la aceptación de la diversidad corporal y el regreso de estándares cada vez más exigentes.