¿Qué hacer en Medellín en las vacaciones de mitad de año? Estos son tres planes culturales recomendados

De acuerdo con datos de la Alcaldía de Medellín, en la ciudad, más de 300.000 niños, adolescentes y jóvenes que estudian en las instituciones de educación pública ya se encuentran en el receso de mitad de año.
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Además de descansar, estos días de pausa de actividades académicas se pueden utilizar para participar en otras experiencias y visitar diversos lugares que contarán con una programación especial durante la temporada vacacional.