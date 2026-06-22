¿Qué hacer en Medellín en las vacaciones de mitad de año? Estos son tres planes culturales recomendados

De acuerdo con datos de la Alcaldía de Medellín, en la ciudad, más de 300.000 niños, adolescentes y jóvenes que estudian en las instituciones de educación pública ya se encuentran en el receso de mitad de año. Lea: Esta semana vuelve el Festival Internacional de Jazz a Villa de Leyva Además de descansar, estos días de pausa de actividades académicas se pueden utilizar para participar en otras experiencias y visitar diversos lugares que contarán con una programación especial durante la temporada vacacional.

¿Qué lugares visitar en Medellín durante las vacaciones de mitad de año?

El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, conformado por 26 bibliotecas ubicadas en las 16 comunas y cinco corregimientos, durante todo junio tendrá programación continúa para aquellos que deseen pasar sus vacaciones entre libros y actividades culturales. Por ejemplo, el 24 de junio, en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez en el Doce de Octubre, habrá un stand bibliotecario a las 03:00 de la tarde donde los protagonistas serán la lectura y el juego. El 25 de junio a las 04:00 de la tarde en la Biblioteca Popular n°2 se llevará a cabo Tecnoaventuras, un espacio pensado para niños en vacaciones en el que los juegos de mesa se convertirán en juegos digitales.

Y el 27 de junio, en la Biblioteca Pública Ávila, la invitación es para toda la familia para una sesión a las 02:00 de la tarde de Cine en la biblioteca. El domingo, en el Parque Biblioteca José Horacio Betancur, en San Antonio de Prado, la idea es realizar un recorrido para ir más allá de los libros e identificar el territorio con una caminata en la reserva natural La Limona - La Maguala. En Guayabal, en el Parque de la Conservación, también hay múltiples actividades para los días de receso escolar. Una de ellas es el Futbolito por la Conservación, el cual estará disponible hasta el 20 de julio. Este juego, que también evoca la fiebre mundialista, es un futbolito a escala real en el que los propios participantes serán los jugadores. Cada uno utilizará una camiseta representando animales de fauna silvestre y especies invasoras. Habrán partidos todos los días de 10:00 a 12:00 del mediodía y de 02:00 a 04:00 de la tarde. Y en el Parque cada sábado y domingo se llevan a cabo recorridos guiados temáticos en diferentes horarios. Sabana y bosques, Primates de Colombia, Felinos y Casa de la ciencia son los temas centrales de estos espacios cuyos horarios pueden consultarse en el sitio web oficial de este espacio que protege la biodiversidad en Medellín.