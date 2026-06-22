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Primicia | Alfredo Deluque sería la carta de De la Espriella para ocupar la presidencia del Senado

El congresista del partido de La U, quien lideró la campaña de “El Tigre” en La Guajira, estaría armando la estrategia de la eventual bancada de gobierno, según le dijeron fuentes a EL COLOMBIANO.

  • Deluque le hizo campaña a Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa.
    Deluque le hizo campaña a Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Desde ya habría movimiento de nombres para conformar el nuevo Legislativo y entre ellos estaría el del presidente del Senado. EL COLOMBIANO conoció que ha comenzado a tomar fuerza la posibilidad de que el senador guajiro del partido de La U, Alfredo Deluque, se convierta en el próximo presidente de la corporación. Incluso, fuentes de la campaña de De la Espriella indican que, junto a Mauricio Gómez Amín —quien sería ministro del Interior—, Deluque estaría armando la estrategia para tener mayorías en el Congreso.

Deluque es una cara visible de la campaña del “Tigre”. Además, cuenta con bagaje político en el Legislativo.

Es abogado especialista en derecho de las telecomunicaciones y magíster en derecho económico con énfasis en derecho económico internacional, de la Universidad Externado de Colombia. También cuenta además con un diplomado en gerencia financiera de la Universidad Javeriana, el programa de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes y un curso integral de Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

En lo político, se ha desempeñado como representante a la Cámara por el departamento de La Guajira durante tres periodos consecutivos entre 2010 y 2022, y en 2022 fue elegido senador de la República.

Ahora, en la nueva legislatura, sería una de las fichas clave para Abelardo de la Espriella, quien enfrenta una importante dificultad: encontrar las alianzas adecuadas para lograr superar en número a la bancada de oposición, integrada en su mayoría por militantes del Pacto Histórico.

¿Cómo quedó la balanza para De la Espriella en el Congreso?

Por más que un dirigente quede electo como jefe de Estado, es importante recordar que, para poder gobernar plenamente, deberá encontrar una mayoría en el Congreso para que sean aprobados sus proyectos.

Ahí es donde Abelardo de la Espriella encontrará su mayor “zancadilla”. Esto, porque la bancada mayoritaria que quedó electa para este próximo periodo 2026-2030 es la del Pacto Histórico, contando las curules entre Senado y Cámara.

A esta le sigue la votación obtenida por el Centro Democrático, cuyos puestos podrían ser clave para De la Espriella, luego de que este movimiento político, tras la derrota en primera vuelta de Paloma Valencia, decidiera apoyar la candidatura de “El Tigre”.

Tras este, quedan el Partido de la U, los conservadores y los liberales. Allí está el espacio de crecimiento de Abelardo para armar una bancada oficialista que le ayude a sacar adelante los proyectos que impulse al inicio de su mandato, el próximo 7 de agosto.

Lea también: Los nombres que empiezan a sonar para el gabinete de Abelardo de la Espriella

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