Justicia definió quién recibirá la millonaria herencia de Liam Payne, de One Direction

El patrimonio de Liam Payne ya tiene beneficiario definido. Según documentos legales revelados por TMZ, su hijo de 9 años, Bear Grey Payne, será el único heredero de una fortuna cercana a los 28 millones de dólares.

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Parte del dinero podrá ser utilizada de inmediato, mientras que la mayor parte permanecerá en un fideicomiso hasta que Bear alcance la mayoría de edad, a los 18 años.

El exintegrante de One Direction no dejó testamento. El artista falleció en octubre de 2024 tras una caída en el Hotel Casa Sur, en Buenos Aires, Argentina.