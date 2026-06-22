Cepeda duplicó, triplicó y hasta quintuplicó su votación en zonas con control de ilegales

Desde antes de las elecciones ya venían sonando advertencias en varias regiones del país. La versión repetida era que grupos armados, sobre todo disidencias, estaban metiendo presión para mover la votación del domingo. En varias zonas, las denuncias apuntaban a que esa presión estaba jugando a favor de Iván Cepeda. De hecho, el propio candidato denunció la situación y pidió garantías.
Lo que hoy llama la atención es que, una vez conocidos los resultados, varias de esas zonas donde se reportaron esas alertas terminaron entregándole votaciones muy altas a Cepeda y el dato que ya empezó a generar ruido.