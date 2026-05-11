Ni la guerra ni el clima, el 88% del alza de la inflación en Colombia es por el salario mínimo y el consumo

La economía colombiana atraviesa un momento de tensión que se siente directamente en el bolsillo por el alza de precios en lo corrido del 2026. Según el más reciente informe de Corficolombiana, llamado Tasas al alza: la novela continúa, la inflación mensual de abril registró una variación del 0,78%, convirtiéndose en la tercera más alta para este mes en los últimos 15 años. Con este dato, la inflación anual se aceleró hasta el 5,68%, su nivel más alto desde septiembre de 2024. Pese a las narrativas que apuntan a choques externos como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, los datos técnicos de Corficolombiana revelan que el problema es, en su gran mayoría, de origen doméstico o colombiano. Siga leyendo: Inflación está en nivel más alto de los últimos 19 meses: 5,68% a abril

La “mano de obra” y el consumo impulsan los precios

El análisis de Corficolombiana despeja las dudas sobre qué está encareciendo la vida en el país. El 88% del aumento de la inflación registrado entre enero y abril de 2026 se explica por factores de indexación (ajustes automáticos basados en la inflación pasada y el salario mínimo) y presiones de demanda. En contraste, los factores de oferta, como el clima o problemas logísticos, apenas aportaron un 12% al incremento total. Esto significa, según los analistas, que el alza del 23% en el salario mínimo para este año ha tenido un efecto “dominó” inmediato en los costos de los servicios. Además, los servicios que no incluyen arriendo, que dependen en gran medida de la mano de obra, pasaron de una inflación del 6,7% en diciembre de 2025 a un 8,6% en abril. Este sector representa casi una cuarta parte de la canasta familiar, lo que evidencia cómo los mayores costos laborales se trasladan rápidamente al consumidor final.

En ese orden, Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, cuestionó que el Gobierno y Minhacienda han dicho que el proceso inflacionario que vive Colombia se debe a un choque de oferta asociado al conflicto en Oriente Medio. “Pero los datos muestran otra cosa, 52 de los 58 puntos básicos (casi el 90%) que ha subido la inflación desde diciembre hasta abril se explicaron por presiones de demanda e indexación, sobre todo al salario mínimo. Apenas 10% puede atribuirse a choques de oferta”, confirmó Romero. El analista agregó que el Banco de la República ha tenido que subir la tasa de interés y “tendrá que seguir haciéndolo para proteger el poder adquisitivo de los colombianos, que es su misión constitucional”. En contexto: Inflación sube a 5,68% en abril: alimentos y restaurantes presionaron el costo de vida

Tasas de interés: el “balde de agua fría” para el mercado

La realidad de las cifras ha generado un fuerte debate en la Junta Directiva del Banco de la República. Mientras el Gobierno y el Ministerio de Hacienda sostienen que la inflación sube por choques externos, el bloque mayoritario del Emisor mira con preocupación la persistencia de los precios internos. En su reunión de abril, el Banco de la República decidió mantener la tasa de interés en 11,25%, sorprendiendo a quienes esperaban un incremento. No obstante, Corficolombiana advierte que esta pausa es transitoria en medio de la división en la Junta, en donde cuatro miembros siguen firmes en la necesidad de endurecer la política monetaria para frenar el consumo y reanclar las expectativas. ¿Qué esperar para el cierre del semestre? El informe de Corfi menciona dos estimaciones. Por un lado, se anticipa que en la reunión de junio la tasa de interés vuelva a subir, pudiendo llegar al 12,25% o incluso al 13% según el mercado de derivados. Por otro lado, para que la inflación realmente baje, la tasa de interés real (la diferencia entre la tasa del Banco y la inflación) tendría que subir hasta el 6%, un nivel no visto en una década.

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