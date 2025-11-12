x

Índice de Desempeño Fiscal 2024–2025: Medellín, entre las grandes capitales destacadas con 69,7 puntos

El DNP ubicó a Medellín con 69,7 puntos en el IDF 2024–2025, superando a otras ciudades grandes como Cartagena y Bucaramanga, mientras el promedio nacional retrocedió.

  Medellín sobresale en el manejo de sus recursos públicos, aunque el DNP advierte que 21 municipios del país se encuentran en deterioro fiscal. FOTO: Camilo Suárez
Johan García Blandón
12 de noviembre de 2025
bookmark

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó el Índice de Desempeño Fiscal 2024–2025, que evalúa la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos de los municipios colombianos. El promedio nacional cayó a 55,86 puntos sobre 100, lo que representa una disminución de 1,7 puntos frente a 2023 y evidencia un retroceso general en la salud fiscal territorial.

La caída se explica principalmente por la alta dependencia de las transferencias nacionales (74,3 %), el incremento del balance primario (12,7 %) debido a la no ejecución de recursos, y una reducción en la formación bruta de capital fijo (17,3 %).

A pesar de este panorama, el DNP destacó avances en la programación presupuestal, el recaudo propio y la eficiencia en la inversión pública, aspectos que muestran que algunos municipios han logrado fortalecer sus finanzas.

Medellín entre las grandes capitales

En el ranking por tipologías, Medellín se ubicó con 69,7 puntos, consolidándose como la segunda ciudad con mejor desempeño fiscal dentro de las grandes capitales después de Bogotá (77 puntos) y Barranquilla (75,5). Este resultado refleja un manejo relativamente sólido de los recursos públicos frente a otras ciudades del país, aunque aún existe margen para mejorar en inversión y ejecución de proyectos.

Otras capitales destacadas fueron Cartagena (63,4) y Bucaramanga (62,9), mientras que Cali registró el puntaje más bajo entre las principales ciudades, con 58,3 puntos.

Municipios ejemplares y en riesgo

En otras tipologías, Sogamoso (Boyacá) se destacó como referente en centros de aglomeración y Samacá (Boyacá) fue el único municipio en alcanzar la categoría “Sostenible”. Entre los municipios más destacados también se mencionaron San Jerónimo (Antioquia), El Paso (Cesar), Cimitarra (Santander) y Sipí (Chocó).

Sin embargo, el informe advierte que 759 municipios se encuentran en condición de “Riesgo” y **21 en “Deterioro””, en su mayoría en regiones con menor capacidad institucional, lo que evidencia los retos fiscales del país.

