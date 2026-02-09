Petro mantiene a Juliana Guerrero en el Consejo Superior de la UPC pese a decisión de la Fiscalía, ¿y ahora?

Desde que la opinión pública conoció que Juliana Guerrero presentó un título irregular ante el Gobierno para aspirar al Viceministerio de Juventudes, el presidente Gustavo Petro la ha cobijado y defendido en varias ocasiones. Ahora, la Presidencia de la República respondió a la solicitud presentada para retirarla como representante directa del presidente ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) y la respuesta fue contundente: se mantendrá en el cargo.
Una hora después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la solicitud de detención domiciliaria y la imputación de cargos contra Guerrero, la Presidencia envió un correo electrónico a la congresista Jennifer Pedraza en el que informó que no procederá con su retiro del Consejo Superior de la UPC.
Entérese: Fiscalía imputará cargos a Juliana Guerrero y pedirá detención domiciliaria
En la comunicación, a la que EL COLOMBIANO tuvo acceso, enviada desde la Casa de Nariño, el Gobierno respondió formalmente a la petición elevada por la congresista, en la que se solicitaba el relevo de Guerrero como delegada presidencial en el máximo órgano de dirección de la universidad.
Pese a los hechos conocidos este lunes por parte de la Fiscalía, la Presidencia ratificó su decisión de mantenerla en la representación presidencial.