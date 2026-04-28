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Directiva de Fecode ordenó atacar a Paloma Valencia, Daniel Briceño y Abelardo de la Espriella

La denuncia la hizo en sus redes el congresista electo del Centro Democrático, quien hizo responsable directos de lo que le pase a la fiscal del sindicato de profesores. Esto fue lo que dijo.

  • Daniel Briceño, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella serían los blancos de un ataque en redes y político del sindicato de profesores, Fecode. Fotos: Colprensa, Getty Images y Manuel Saldarriaga
    Daniel Briceño, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella serían los blancos de un ataque en redes y político del sindicato de profesores, Fecode. Fotos: Colprensa, Getty Images y Manuel Saldarriaga
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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En la asamblea del principal sindicato de profesores, Fecode, se habría dado la orden para atacar a los candidatos a la presidencia Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, así lo denunció el congresista electo Daniel Briceño, quien también sería uno de los blancos de la agremiación.

Así lo evidenciaría un video del encuentro que tuvo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, este martes, donde Aura Nelly Daza, fiscal del sindicato y expresidenta de ADE Bogotá, da públicamente la orden contra los aspirantes presidenciales y el exconcejal de la capital.

Lea también: ‘‘Prometió 100 nuevas universidades y no ha entregado ninguna”: otra denuncia contra el Gobierno por promesas incumplidas

“Es necesario y urgente la campaña mediática, pero no solamente desde Fecode, hay que hacerla también desde la ADE”, mencionó la Daza haciendo también alusión a la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación en Bogotá.

“Este señor, Daniel Briceño, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella... hay que atacarlo en redes y hay que atacarlo políticamente”, agregó la representante de la organización sindical. “Que después no puedan postularse a ninguna corporación y que queden como quedó el señor Peñalosa, que el señor Peñalosa quedó acabado políticamente. Eso es lo que tenemos que hacer”, concluyó.

Sobre lo ocurrido, el congresista electo del Centro Democrático respondió que en caso de pasarle algo, Fecode y la ADE Bogotá serían responsables. “Nosotros buscamos romper el monopolio de la educación en manos de un sindicato que se ha dedicado a hacer política mientras los estudiantes reciben mala educación y los maestros siguen sin buen sistema de salud”, subrayó Briceño.

¿Por qué Fecode ordenó atacar a Daniel Briceño?

Dentro de las banderas que ha defendido Daniel Briceño cuando estuvo en el Concejo de Bogotá y en su campaña para llegar a la Cámara de Representantes está la expansión de los colegios en concesión, además de la implementación de una evaluación docente obligatoria que determine la permanencia en el cargo.

En dicha confrontación también ha intervenido el Gobierno Nacional, quien a través del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha impulsado ante la Fiscalía General de la Nación un proceso en contra del congresista electo por presunto discurso de odio y conducta antisindical.

Esta polémica se da en medio de una campaña presidencial donde el sindicato de profesores ha anunciado su apoyo a la campaña de Iván Cepeda, candidato del petrismo, pese a que en reiteradas ocasiones ha salido a movilizarse pidiendo “estabilizar” su modelo de salud implementado en la actual administración de Gustavo Petro y que ha terminado en llamados disciplinarios de la Procuraduría contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, directivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y representantes de Fecode.

Siga leyendo: Ministro de Salud, a juicio disciplinario por irregularidades en sistema de atención a los maestros

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