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Petro aprieta la vocería: Los escándalos detrás de la “mordaza” a su gabinete

Tras las acusaciones de una exdirectora del Dapre sobre presiones y conflictos internos, el Ejecutivo limitó la intervención pública de sus funcionarios y concentró el mensaje en la Presidencia. Sustentó la medida en la Constitución, ¿qué dijo?

  • Ministros deberán pedir autorización para hablar con la prensa luego del revuelo causado por denuncias públicas. FOTO: COLPRENSA.
    Ministros deberán pedir autorización para hablar con la prensa luego del revuelo causado por denuncias públicas. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Han pasado pocos días desde la entrevista que provocó un fuerte remezón dentro de la Casa de Nariño. Las declaraciones de Angie Rodríguez, quien ocupó un cargo clave en el Gobierno y era cercana al presidente Gustavo Petro, dejaron al descubierto tensiones internas y señalamientos de presunta corrupción, así como una supuesta disputa entre altos funcionarios.

En medio de ese contexto, el mandatario decidió tomar medidas para controlar el manejo de la información pública. A través de una directriz dirigida a su gabinete, dejó claro que la comunicación oficial del Ejecutivo estará centralizada.

A pesar de que el caso de Angie Rodríguez fue la gota que derramó el vaso, los demás escándalos del Gobierno que se han gestado desde adentro del mismo...

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