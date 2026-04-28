Petro aprieta la vocería: Los escándalos detrás de la “mordaza” a su gabinete

Tras las acusaciones de una exdirectora del Dapre sobre presiones y conflictos internos, el Ejecutivo limitó la intervención pública de sus funcionarios y concentró el mensaje en la Presidencia. Sustentó la medida en la Constitución, ¿qué dijo?