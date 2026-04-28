Zelenski acusa a Israel de recibir grano “robado por Rusia” en puertos de Haifa

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski lanzó este martes nuevas críticas contra Israel, al acusar al país de “socavar” las relaciones bilaterales por permitir el ingreso en uno de sus puertos de un cargamento de grano que, según Kiev, habría sido “robado por Rusia” en territorios ucranianos ocupados.
Zelenski explicó que, de acuerdo con información manejada por su gobierno, otro barco con este tipo de cereales habría llegado recientemente a un puerto israelí con la intención de descargar su carga, lo que ha encendido las alarmas diplomáticas entre ambos países.
En ese contexto, el mandatario ucraniano insistió en que este tipo de situaciones no pueden ser tratadas como hechos menores y afirmó: “En cualquier país normal, la compra de bienes robados implica responsabilidad penal. Las autoridades israelíes no pueden ignorar qué barcos llegan a los puertos del país ni qué carga transportan”, subrayó.