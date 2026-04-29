Quintero no lleva ni una semana de supersalud y ya empezó su show de redes

Fiel a su estilo de showman (showcero), los primeros días de Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud están metiéndole más pánico, desconfianza y miedo al vilipendiado sistema de salud del país.
Durante una alocución el pasado lunes, él y el presidente Gustavo Petro enfilaron cañones contra Sura —a cuyos dueños graduaron de “enemigos”—, amenazaron con cerrar entidades promotoras de salud (EPS) y hasta denunciaron un supuesto pedido de coimas al funcionario. Sin embargo, esta salida no solo le echa leña al fuego que consume al sector que llevaba 30 años construyéndose en el país, sino que hace recordar la versión más exhibicionista del exalcalde de Medellín.
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Quintero reveló un supuesto mensaje de alguien que habría intentado sobornarlo. Con ese episodio intentó proyectarse como un abanderado de la lucha anticorrupción, pese a que, tras su paso por la Alcaldía, en la Fiscalía General de la Nación reposan más de 50 imputaciones por presuntos casos de corrupción durante su administración, en los que también ha sido mencionado y en uno está imputado por peculado por apropiación (robar recursos públicos) y prevaricato por acción (emitir una decisión ilegal).
“Hoy denuncié ante la opinión pública, en Fiscalía y en medio de la alocución presidencial, cómo un individuo me intentó sobornar para gestionar el pago de facturas. Sabemos que esta es una práctica común: con cobros del 7 al 30% por esta actividad”, dijo en un trino en el que adjuntó una foto del supuesto mensaje. “Conmigo esto se acabó”, remató el funcionario.