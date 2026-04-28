JEP reveló nueva cifra de víctimas de “falsos positivos” en Colombia: No fueron 6.402, sino 7.837

La Jurisdicción Especial para la Paz informó este martes que el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, aumentó de 6.402 a 7.837 casos en el país.
La cifra fue entregada por el magistrado Pedro Díaz durante una audiencia del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
Según explicó, este número corresponde a hechos ocurridos entre 1990 y 2016 a nivel nacional.
