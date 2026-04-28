Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

JEP reveló nueva cifra de víctimas de “falsos positivos” en Colombia: No fueron 6.402, sino 7.837

La información fue entregada por el magistrado Pedro Díaz durante una audiencia del Caso 03, que investiga estos hechos.

  • En el cementerio de Dabeiba fueron sembrados tres guayacanes en memoria de las víctimas desaparecidas e inhumadas en el cementerio de ese municipio. FOTO: Camilo Suárez.
El Colombiano
hace 31 minutos
La Jurisdicción Especial para la Paz informó este martes que el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, aumentó de 6.402 a 7.837 casos en el país.

La cifra fue entregada por el magistrado Pedro Díaz durante una audiencia del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Según explicó, este número corresponde a hechos ocurridos entre 1990 y 2016 a nivel nacional.

Noticia en desarrollo...

