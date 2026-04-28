Consejo de Estado suspende traslado exprés de ahorros pensionales de fondos privados a Colpensiones

En una decisión de última hora, el Consejo de Estado frenó las intenciones del Gobierno Nacional de mover masivamente los ahorros de miles de trabajadores desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones.
Es decir, el Consejo de Estado suspendió el decreto del Gobierno que buscaba el traslado de los ahorros personales de fondos privados a Colpensiones.
La medida cautelar de urgencia suspende los efectos de una parte clave del Decreto 415 de 2026, el cual buscaba acelerar el traspaso de recursos incluso antes de que las personas cumplieran los requisitos para jubilarse.
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