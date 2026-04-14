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Gustavo Petro le pide a Trump que interceda en crisis arancelaria con Ecuador

El mandatario colombiano acudió al presidente de Estados Unidos, de quien Noboa se ha declarado cercano, para que intervenga en la decisión del vecino país sobre la imposición de aranceles a los productos colombianos.

  • En el último Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro expresó pedirle ayuda a Donald Trump para intervenir en la crisis con el gobierno ecuatoriano liderado por Daniel Noboa. Fotos: Colprensa y Getty Images
    En el último Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro expresó pedirle ayuda a Donald Trump para intervenir en la crisis con el gobierno ecuatoriano liderado por Daniel Noboa. Fotos: Colprensa y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El presidente Gustavo Petro le pidió públicamente a su par de Estados Unidos, Donald Trump, que intermedie con Ecuador para superar la crisis económica y política con ese país, que ordenó elevar los aranceles al 100% para el ingreso de los productos locales, aduciendo razones de seguridad fronteriza.

A “Trump y le volví a decir, porque yo se lo dije personalmente, intermedie y dejó a otros porque a él se le pasan cosas, se le olvida lo que yo le dije, intermedie para que no pase esto. Y le vuelvo a solicitar intermedie, vuelva a la tesis de acabar con las guerras, no de empezarlas”, expresó Petro, durante el Consejo de Ministros que se adelantó en Ipiales, Nariño.

Lea también: Ecuador sube al 100% los aranceles para productos colombianos; “Esto es una monstruosidad”, contestó Petro

“Entonces, le pedí que interviniera y le pido de nuevo que intervenga sin delegar”, reiteró Petro, en su mensaje al inquilino de la Casa Blanca.

Colombia y Ecuador atraviesan por un momento de fractura económica con visos de crisis política, por la decisión en enero del presidente de esa nación, Daniel Noboa, de ponerle aranceles a los productos colombianos del 30%, poco después los elevó al 50% y la semana anterior anunció que a partir del 1 de mayo subirán al 100%, razón por la que Petro llamó a consultas a su embajada en Quito.

En medio de la guerra comercial, el gobierno colombiano ha suspendido la interconexión eléctrica con Ecuador además del cierre de la frontera terrestre para productos estrella del vecino país como arroz y banano.

Le recomendamos leer: ¿Quién es Jorge Glas, el capricho diplomático de Petro que sepultó el comercio con Ecuador?

De igual forma, Ecuador ha incrementando el costo del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de sus oleoductos, elevando la tarifa de USD 3 a USD 30 por barril

La razón esbozada por Noboa es la falta de cooperación en la lucha contra los grupos armados ilegales en la frontera común.

En su intervención de anoche, Petro le pidió a su ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, que se establezcan “aranceles inteligentes” con el vecino del sur, que intente trasladar a Venezuela los productos que se han dejado de exportar a Ecuador, al tiempo que le solicitó a las tropas que se cope la zona de frontera con territorio ecuatoriano.

“No hay aranceles 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0%, entra”, fue la orden compartida del mandatario a la jefa de la cartera de Comercio.

Siga leyendo: Petro dice que no impondrá arancel del 100% a productos de Ecuador: “No somos tan brutos”

*Con información de Colprensa

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Ecuador subió los aranceles al 100%?
El gobierno de Daniel Noboa argumenta problemas de seguridad fronteriza y falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el crimen.
¿Cómo afecta esta crisis a Colombia?
Que Estados Unidos medie para evitar una escalada económica y política entre ambos países.
Impacta exportaciones, encarece el comercio, afecta empresas y tensiona la relación diplomática y energética.

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