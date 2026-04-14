Gustavo Petro le pide a Trump que interceda en crisis arancelaria con Ecuador

El presidente Gustavo Petro le pidió públicamente a su par de Estados Unidos, Donald Trump, que intermedie con Ecuador para superar la crisis económica y política con ese país, que ordenó elevar los aranceles al 100% para el ingreso de los productos locales, aduciendo razones de seguridad fronteriza.
A “Trump y le volví a decir, porque yo se lo dije personalmente, intermedie y dejó a otros porque a él se le pasan cosas, se le olvida lo que yo le dije, intermedie para que no pase esto. Y le vuelvo a solicitar intermedie, vuelva a la tesis de acabar con las guerras, no de empezarlas”, expresó Petro, durante el Consejo de Ministros que se adelantó en Ipiales, Nariño.
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“Entonces, le pedí que interviniera y le pido de nuevo que intervenga sin delegar”, reiteró Petro, en su mensaje al inquilino de la Casa Blanca.