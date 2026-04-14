Gustavo Petro le pide a Trump que interceda en crisis arancelaria con Ecuador

El presidente Gustavo Petro le pidió públicamente a su par de Estados Unidos, Donald Trump, que intermedie con Ecuador para superar la crisis económica y política con ese país, que ordenó elevar los aranceles al 100% para el ingreso de los productos locales, aduciendo razones de seguridad fronteriza. A “Trump y le volví a decir, porque yo se lo dije personalmente, intermedie y dejó a otros porque a él se le pasan cosas, se le olvida lo que yo le dije, intermedie para que no pase esto. Y le vuelvo a solicitar intermedie, vuelva a la tesis de acabar con las guerras, no de empezarlas”, expresó Petro, durante el Consejo de Ministros que se adelantó en Ipiales, Nariño. Lea también: Ecuador sube al 100% los aranceles para productos colombianos; “Esto es una monstruosidad”, contestó Petro “Entonces, le pedí que interviniera y le pido de nuevo que intervenga sin delegar”, reiteró Petro, en su mensaje al inquilino de la Casa Blanca.

Colombia y Ecuador atraviesan por un momento de fractura económica con visos de crisis política, por la decisión en enero del presidente de esa nación, Daniel Noboa, de ponerle aranceles a los productos colombianos del 30%, poco después los elevó al 50% y la semana anterior anunció que a partir del 1 de mayo subirán al 100%, razón por la que Petro llamó a consultas a su embajada en Quito.

En su intervención de anoche, Petro le pidió a su ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, que se establezcan “aranceles inteligentes” con el vecino del sur, que intente trasladar a Venezuela los productos que se han dejado de exportar a Ecuador, al tiempo que le solicitó a las tropas que se cope la zona de frontera con territorio ecuatoriano. “No hay aranceles 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0%, entra”, fue la orden compartida del mandatario a la jefa de la cartera de Comercio. Siga leyendo: Petro dice que no impondrá arancel del 100% a productos de Ecuador: “No somos tan brutos” *Con información de Colprensa

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