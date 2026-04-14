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Festival Altavoz 2026 elige 226 bandas que audicionarán en mayo: conozca el listado completo

Las agrupaciones seleccionadas se presentarán en el Teatro Comfama San Ignacio y en el Teatro Macondo.

  • El Teatro Comfama San Ignacio y el Teatro Macondo, en la comuna Doce de Octubre, serán las sedes de las audiciones del Festival Altavoz 2026 entre el 15 y el 18 de mayo. FOTO cortesía Alcaldía
    El Teatro Comfama San Ignacio y el Teatro Macondo, en la comuna Doce de Octubre, serán las sedes de las audiciones del Festival Altavoz 2026 entre el 15 y el 18 de mayo. FOTO cortesía Alcaldía
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

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hace 36 minutos
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226 bandas de Medellín fueron seleccionadas para participar en las audiciones del Festival Internacional Altavoz 2026, tras concluir las etapas de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura de la Alcaldía.

Las agrupaciones elegidas se presentarán en vivo entre el 15 y el 18 de mayo en dos sedes: el Teatro Macondo del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, en la comuna Doce de Octubre, y el Teatro Comfama San Ignacio, en el centro de la ciudad. Un jurado especializado definirá allí cuáles avanzan en el proceso.

“Por medio del banco de jurados se evaluarán las propuestas de las bandas que hacen parte de las siete categorías de Altavoz: rock, punk, rap, metal, core, alternativo, electrónica, ska y reggae. Al finalizar, se seleccionarán 10 ganadores por cada categoría, quienes participarán en Ciudad Altavoz, que se realizará en julio”, explicó el subsecretario de Arte y Cultura, Cristian Cartagena.

Las bandas elegidas fueron anunciadas a través de redes sociales:

¿Cómo será el proceso de selección?

La evaluación estará a cargo de 21 jurados, tres por cada categoría, seleccionados mediante un proceso que la organización describe como democrático y transparente.

Las bandas que superen las audiciones de mayo tendrán la oportunidad de actuar en los Conciertos de Ciudad Altavoz, programados para los días 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de julio en el teatro al aire libre Carlos Vieco.

Lea también: Perseo, el mito que rugió en la cumbre del rock paisa

Quienes pasen esa fase llegarán al Festival Internacional Altavoz 2026, que se celebrará del 10 al 12 de octubre.

El proceso arrancó el pasado 4 de febrero con la publicación del portafolio e incluyó etapas de observaciones, mentorías, socializaciones y subsanaciones.

El cronograma cubre géneros como punk, metal, core, rock, ska, reggae, rap, electrónica y alternativa.

El listado completo de las bandas seleccionadas está disponible en www.medellin.gov.co y en las cuentas @cultura.med y @festivalaltavozmed.

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