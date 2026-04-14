Festival Altavoz 2026 elige 226 bandas que audicionarán en mayo: conozca el listado completo

226 bandas de Medellín fueron seleccionadas para participar en las audiciones del Festival Internacional Altavoz 2026, tras concluir las etapas de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura de la Alcaldía. Las agrupaciones elegidas se presentarán en vivo entre el 15 y el 18 de mayo en dos sedes: el Teatro Macondo del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, en la comuna Doce de Octubre, y el Teatro Comfama San Ignacio, en el centro de la ciudad. Un jurado especializado definirá allí cuáles avanzan en el proceso.

“Por medio del banco de jurados se evaluarán las propuestas de las bandas que hacen parte de las siete categorías de Altavoz: rock, punk, rap, metal, core, alternativo, electrónica, ska y reggae. Al finalizar, se seleccionarán 10 ganadores por cada categoría, quienes participarán en Ciudad Altavoz, que se realizará en julio”, explicó el subsecretario de Arte y Cultura, Cristian Cartagena. Las bandas elegidas fueron anunciadas a través de redes sociales:

¿Cómo será el proceso de selección?