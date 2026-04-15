Entrenador de Minnesota elogió el impacto de James Rodríguez en el juego del equipo: “Involucra a todos”

El 10 y capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, integró el más reciente once inicial del Minnesota United en el encuentro ante Sacramento Republic por la US Open Cup del fútbol de los Estados Unidos.
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El mediocampista colombiano retornó a la actividad competitiva luego de ser hospitalizado por una deshidratación severa, condición derivada de su participación con la Selección Colombia en el amistoso frente a Francia.
Rodríguez disputó 66 minutos de juego antes de ser sustituido, en un compromiso que se resolvió a favor de su equipo mediante la ejecución de tiros desde el punto penal tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario.