Entrenador de Minnesota elogió el impacto de James Rodríguez en el juego del equipo: “Involucra a todos”

El 10 y capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, integró el más reciente once inicial del Minnesota United en el encuentro ante Sacramento Republic por la US Open Cup del fútbol de los Estados Unidos. Le puede interesar: James Rodríguez vuelve a las canchas: salió como titular en visita de Minnesota a Sacramento por Copa de Estados Unidos El mediocampista colombiano retornó a la actividad competitiva luego de ser hospitalizado por una deshidratación severa, condición derivada de su participación con la Selección Colombia en el amistoso frente a Francia. Rodríguez disputó 66 minutos de juego antes de ser sustituido, en un compromiso que se resolvió a favor de su equipo mediante la ejecución de tiros desde el punto penal tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario.

Rendimiento y precisión técnica: la evaluación del cuerpo técnico

Durante su permanencia en el campo, el volante cafetero de 34 años registró 74 toques de balón y alcanzó una precisión del 84% en sus entregas. Según los datos estadísticos, mantuvo un 83% de pases acertados en territorio rival, desempeño que le valió una calificación de 7 puntos por parte de la plataforma especializada SofaScore. Su capacidad para distribuir el juego fue el eje de la propuesta ofensiva de los “Loons” durante los dos primeros tercios del partido.

James en un partido con Minnesota. FOTO: Getty

El entrenador Cameron Knowles valoró la incidencia del número 10 en la dinámica grupal. “Muy bien. Se ve cómo crea juego, lo preciso que es con el balón y cómo involucra a todos los demás en el partido”, afirmó el estratega al finalizar el choque. Knowles enfatizó que, pese al periodo de inactividad por su recuperación médica, el jugador se reintegró a los entrenamientos a pleno rendimiento. El cuerpo técnico realizó un monitoreo constante de su carga física para evitar recaídas tras el cuadro clínico sufrido semanas atrás.

Avance en la US Open Cup y próximo reto

Minnesota United aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo tras imponerse 9-8 en una tanda de penales. El club espera ahora al vencedor de la llave entre San José Earthquakes y Phoenix Rising. Superado el compromiso de copa, la plantilla enfoca sus esfuerzos en la MLS, donde se medirán ante Portland Timbers este sábado 18 de abril a las 7:30 p.m. (hora colombiana).