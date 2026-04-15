Nuevos detalles en escándalo de cárcel de Itagüí: ¿Petro sabía los desmanes desde 2025?

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reveló nuevos detalles sobre las dificultades y presiones que enfrentó durante su gestión al tratar de implementar los protocolos de control en las cárceles del país, especialmente en el contexto de la política de “paz total” promovida por el gobierno de Gustavo Petro.
En ese contexto, Buitrago contó en Semana que en una visita realizada en abril del año pasado a un centro de reclusión en Acacías, Meta, cuando ella era ministra, le expresó directamente al presidente Petro sus preocupaciones sobre las presiones externas para impedir procedimientos carcelarios.
Entre las observaciones hechas estaba irregularidades en la prisión de Itaguí, donde justamente el pasado 8 de abril se registró una fiesta vallenata con el cantante Nelson Velásquez y los jefes de las bandas del Valle de Aburrá.
“Se le rindió un informe escrito en el mes de marzo, se dejó a la secretaría jurídica, pero no sé si lo alcanzó a ver. De todos modos, tuvimos una conversación muy tangencial en abril cuando fuimos a un centro de reclusión en Acacías y allí le mencioné ese tema, pero desde ese punto de vista yo salgo en mayo, paso la renuncia y una de las causas era esa”, señaló Buitrago.
Explicó que uno de los motivos de su renuncia al cargo fue precisamente la imposibilidad de ejercer su función debido a estas presiones políticas y la intervención indebida en el manejo de los centros penitenciarios.
La exministra Buitrago detalló que, durante su mandato, los operativos en las cárceles, especialmente en las de Itagüí, se vieron saboteados por la constante interferencia de actores políticos, como Isabel Zuleta. La senadora ha dicho que “buscaban proteger” a los líderes de las bandas criminales que supuestamente participaban en el proceso de “paz urbana”.
La exfiscal, que en 2005 lideró la investigación de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, aseguró que todo lo que vivió durante su gestión fue debidamente documentado y entregado a las autoridades correspondientes, es decir Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema de Justicia, para que se adelanten las investigaciones necesarias sobre las irregularidades que denunció.