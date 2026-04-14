Manatí y otras especies en peligro por hipopótamos en el Magdalena Medio

El impacto de los hipopótamos en los ecosistemas del Magdalena está relacionado con un proceso de contaminación orgánica que altera el equilibrio del agua. Sus heces y orina aportan grandes cantidades de fósforo y nitrógeno, nutrientes que en exceso desencadenan la eutrofización, una proliferación acelerada de algas y microorganismos que forma capas densas en la superficie, bloqueando la entrada de luz solar y afectando la fotosíntesis de las plantas acuáticas.
Cuando este exceso de materia orgánica se descompone, el proceso consume gran parte del oxígeno disuelto en el agua, generando hipoxia, una condición de baja oxigenación, que provoca la muerte de peces y otras especies nativas al impedirles respirar y mantener sus funciones vitales.
Una de esas especies acuáticas afectadas es el bocachico, uno de los peces más importantes del río Magdalena para la pesca y la alimentación de las comunidades. Se ve afectado porque necesita aguas oxigenadas y zonas tranquilas para reproducirse. La presencia del hipopótamo común Hippopotamus amphibius deteriora su hábitat al aumentar la turbidez del agua, reducir el oxígeno disponible por exceso de materia orgánica y alterar los sitios de reproducción, lo que dificulta su ciclo de vida.
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