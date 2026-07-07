Nutresa propone fusionarse con Nugil y JGDB Holding para simplificar su estructura societaria

Grupo Nutresa informó que el próximo 31 de julio, durante una asamblea de accionistas, será sometido a consideración un compromiso de fusión por absorción que busca recomponer la estructura societaria del holding. La operación contempla que Grupo Nutresa absorba la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de JGDB Holding y Nugil. Como resultado de la transacción, ambas compañías serán disueltas sin entrar en proceso de liquidación y transferirán en bloque la totalidad de su patrimonio a favor de la compañía absorbente.

De acuerdo con la información divulgada por la empresa, la iniciativa corresponde a una fusión de carácter reorganizativo, cuyo propósito es simplificar la estructura corporativa sin afectar los derechos de los accionistas. Nutresa explicó que la operación fue estructurada sobre bases comerciales que buscan garantizar que los accionistas mantengan, en esencia, los mismos derechos políticos y económicos que poseen actualmente. Según la compañía, el reordenamiento no genera efectos adversos para los inversionistas, ya que quienes hoy participan en la sociedad conservarán una posición equivalente una vez se perfeccione la fusión. Las condiciones del compromiso de fusión fueron definidas con base en los estados financieros de propósito especial con corte al 31 de mayo de 2026.

Nugil y JGDB fueron los vehículos de inversión utilizados por la familia Gilinski

Las sociedades que serán absorbidas desempeñaron un papel determinante durante el proceso mediante el cual la familia Gilinski obtuvo el control de Grupo Nutresa.

Nugil fue constituida el 22 de diciembre de 2020 e inscrita en la Cámara de Comercio el 29 de diciembre de ese mismo año. Su objeto social comprende el desarrollo de cualquier actividad civil o comercial lícita, tanto en Colombia como en el exterior, incluyendo la realización de inversiones en sociedades nacionales y extranjeras. La sociedad controladora de Nugil es JGDB Holding, constituida en Panamá, cuyo beneficiario final es Jaime Gilinski Bacal, registrado como persona natural matriz ante la Cámara de Comercio de Bogotá. La empresa informó que Nugil no cuenta con empleados.

JGDB Holding concentró una participación relevante en Grupo Sura

Por su parte, JGDB Holding fue constituida en Colombia el 16 de octubre de 2020 e inscrita en la Cámara de Comercio el 19 de octubre de ese año. Al igual que Nugil, su objeto social contempla la realización de actividades civiles y comerciales, así como inversiones en compañías colombianas y extranjeras.