Grupo Éxito nombra a Juan Lucas Vega como nuevo gerente general en Colombia

Grupo Éxito anunció este 23 de abril el nombramiento de Juan Lucas Vega Palacio como nuevo gerente general en Colombia, en el marco de su proceso de sucesión interna.

La compañía informó que la designación se hará efectiva a partir del 1 de julio de 2026. Vega, quien se desempeña desde 2013 como vicepresidente inmobiliario, continuará además liderando este negocio en la región.

El anuncio se da apenas días después de que Carlos Mario Giraldo Moreno confirmara su salida de la gerencia general, prevista para el 30 de junio, tras más de 18 años en la compañía.

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Desde el Grupo destacaron que el nombramiento responde a un proceso estructurado y al reconocimiento del talento interno. Durante su trayectoria, Vega ha liderado el desarrollo del negocio inmobiliario, incluyendo la consolidación de la marca Viva, uno de los activos estratégicos del grupo.

Al cierre de 2025, este segmento operaba más de 807.000 metros cuadrados de área arrendable, con niveles de ocupación cercanos al 98% y un portafolio valorado en cerca de $4 billones.

“Es un honor asumir este rol y acompañar el proceso de transformación del Grupo Éxito en Colombia”, señaló Vega tras su designación.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Grupo, Carlos Calleja, afirmó que se trata del “líder indicado” para continuar con la evolución de la compañía.

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