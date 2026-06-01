“La democracia no se acepta ni se rechaza: se acata”: gremios responden a Petro tras cuestionar elecciones

Los principales gremios empresariales del país elevaron en las últimas horas un llamado conjunto a respetar los resultados de la primera vuelta presidencial y respaldaron la institucionalidad electoral, luego de que el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, pusiera en duda la transparencia del proceso y asegurara que no acepta los resultados del preconteo divulgados por la Registraduría.
Esto se dio después de que se confirmara el paso a segunda vuelta de Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, quienes concentraron más del 83% de la votación y dejaron un país dividido entre dos grandes bloques electorales. Con el 98,27% de las mesas informadas, De La Espriella obtuvo más de 10,3 millones de votos (43,72%), mientras que Cepeda alcanzó 9,61 millones de sufragios (40,92%).
La controversia surgió luego de que Petro afirmara en su cuenta de X que el preconteo “no tiene fuerza vinculante” y cuestionara la confiabilidad del software utilizado para consolidar los resultados preliminares. El mandatario aseguró que en las últimas semanas se habrían realizado modificaciones a los algoritmos del sistema y que se incorporaron “800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.