Human Rights Watch pide defender a la Registraduría tras declaraciones de Petro sobre resultados de primera vuelta

La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, se pronunció luego de que el presidente Gustavo Petro desconociera los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, los cuales ubican a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que avanzan a la segunda vuelta presidencial. A través de la red social X, Goebertus calificó como “lamentable” la postura de Gustavo Petro y defendió la solidez de las instituciones electorales colombianas. “Colombia tiene una autoridad electoral independiente y confiable”, señaló la directora de HRW, quien además cuestionó que desde la Presidencia se estén generando dudas sobre la legitimidad del proceso sin que se hayan presentado pruebas concluyentes. Entérese: Gustavo Petro, un mal perdedor: desconoció el preconteo y volvió a cuestionar el sistema electoral La directiva también hizo un llamado a la comunidad internacional para acompañar a las autoridades electorales en este momento. “La comunidad internacional debe rodear a la Registraduría Nacional del Estado Civil”, afirmó Goebertus, al advertir sobre la importancia de preservar la autonomía de la entidad encargada de organizar y garantizar los procesos electorales en el país. En su mensaje, insistió además en que “los resultados electorales deben respetarse”.

La controversia comenzó después de que Petro publicara varios mensajes en los que rechazó la validez del preconteo electoral. “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública”, afirmó el presidente, quien sostuvo que los resultados preliminares fueron gestionados mediante un software operado por una empresa privada. Le puede interesar: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta? Argumentó que existen dudas sobre la transparencia del proceso debido a presuntas modificaciones realizadas al sistema informático. Según dijo, los algoritmos del software “fueron variados en tres oportunidades” durante la última semana. También aseguró que se habrían incorporado 800.000 cédulas adicionales que, en su criterio, no corresponden al censo electoral oficial.

Lea también: “Hay un desfase que queremos verificar”: Cepeda no acepta la derrota y dice que esperará hasta el escrutinio Petro sostuvo que únicamente reconocerá los resultados que sean certificados por las comisiones escrutadoras dirigidas por jueces de la República, instancia encargada de realizar el conteo oficial de los votos. Durante los comicios, el mandatario manifestó públicamente su respaldo a Iván Cepeda e incluso reveló el sentido de su voto, por lo que sectores políticos y analistas han interpretado sus cuestionamientos al preconteo como una reacción frente al resultado adverso para “el candidato del gobierno”.

Las declaraciones de Goebertus se suman a otros pronunciamientos internacionales conocidos tras la jornada electoral. Scott Campbell, representante en Colombia de ONU Derechos Humanos, destacó el desarrollo pacífico de los comicios y el desempeño de las instituciones encargadas de garantizar el proceso. “Felicitamos al pueblo colombiano por un día electoral en paz. Felicitamos también a la institucionalidad, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Defensora del Pueblo. Según nuestro mandato tuvimos el honor de acompañar a Colombia en el día electoral para monitorear la situación de derechos humanos. Hoy no hemos documentado violaciones o vulneraciones de derechos humanos significativas”, señaló Campbell.

El representante de la ONU también hizo un llamado a respetar los compromisos adquiridos durante el proceso electoral. “En las semanas que vienen me gustaría destacar la importancia de respetar el Compromiso por unas elecciones libres y en paz y la importancia de implementar las recomendaciones de la Alerta Temprana Electoral de la Defensoría del Pueblo”, agregó. Además, Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), elicitó a los colombianos por su participación en una jornada que calificó como pacífica y ordenada. También reconoció el trabajo de las autoridades electorales y de las fuerzas de seguridad, felicitó a las dos fórmulas presidenciales que avanzaron a la segunda vuelta y confirmó que la OEA volverá a desplegar una Misión de Observación Electoral para los comicios del próximo 21 de junio.

Bloque de preguntas y respuestas