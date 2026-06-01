Las cuentas detrás de la segunda vuelta: ¿Cuántos votos necesitan Abelardo y Cepeda para ganar?

La primera vuelta presidencial dejó un escenario abierto, pero con una ventaja inicial para Abelardo de la Espriella. El abogado cordobés obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 % de la votación, mientras que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, alcanzó 9.688.361 votos, es decir, el 40,90 %.

La diferencia entre ambos fue de 673.138 votos, una distancia que parece amplia cuando se mira en números absolutos, pero que en realidad representa menos de tres puntos porcentuales.

Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuántos votos necesita cada uno para ganar la segunda vuelta?

Lo primero es que en segunda vuelta no existe una meta fija de votos. A diferencia de lo que ocurre en primera vuelta, donde un candidato necesita obtener más del 50 % de los votos válidos para ganar, en la segunda vuelta las reglas son más simples.

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“En segunda vuelta gana el que tenga mayoría simple, el que saque más votos que el otro, sin importar el porcentaje o la votación del voto en blanco”, explica el analista Ricardo Ruiz, consultor y analista de datos electorales.

Es decir, no existe una única cifra mágica de votos que garantice la Presidencia. Todo depende de cuántas personas salgan a votar el próximo 21 de junio. Si votaran exactamente las mismas personas que participaron en la primera vuelta, el ganador necesitaría apenas un voto más.

Por eso, la verdadera batalla no será alcanzar una cifra específica, sino convencer a los electores de los candidatos derrotados y movilizar nuevos votantes.

¿Qué tan grande es la ventaja de Abelardo?

La distancia actual entre ambos candidatos es de 673.138 votos. Según los cálculos del analista Andrés Martínez, fundador de Alfil, en la elección actual aproximadamente 218.000 votos equivalen a un punto porcentual.

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Eso significa que la ventaja de Abelardo representa poco más de tres puntos porcentuales sobre Iván Cepeda.

Si Cepeda quisiera únicamente borrar la diferencia existente, tendría que conseguir cerca de 673.000 votos adicionales respecto a los que logre sumar Abelardo. Pero la situación es más compleja, porque ambos seguirán creciendo durante la campaña, o eso es lo que se estima.

Uno de los elementos más importantes para entender la segunda vuelta son los votos que quedaron libres tras la ‘quemada’ de los demás candidatos.

La que más ‘libera’ votantes es Paloma Valencia, quien obtuvo 1.639.685 votos, equivalentes al 6,92 %. Si Abelardo los lograra atraer, alcanzaría cerca de 12 millones de sufragios.

Sin embargo, en política los votos no se trasladan automáticamente. Muchos electores pueden abstenerse, votar en blanco o incluso apoyar a otro. Pero, en este caso, la afinidad ideológica entre ambos hace que no sea del todo lejana la teoría de que terminen adhiriéndose al abogado.

La participación puede cambiarlo todo

La Registraduría reportó que en esta primera vuelta votó el 57,84 % del censo electoral. Se trata de una cifra históricamente alta para Colombia. De hecho, es apenas la tercera vez en todo el siglo XXI que la participación supera el 50 %. Las otras ocasiones fueron en 2018 con el 53 %; 2022: 54,91 % y 2026 con 57,84 %.

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Este dato es importante porque todavía existe un amplio grupo de ciudadanos que no acudió a las urnas.

La segunda vuelta suele movilizar nuevos votantes, especialmente cuando todo sigue tan polarizado. Por eso, ninguno de los dos candidatos puede conformarse con conservar su electorado actual.

“Va a ser una votación muy cerrada, demasiado cerrada, porque el país está en una polarización muy marcada”, señala Martínez.

El experto recuerda además que en la segunda vuelta presidencial de 2022 la diferencia entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández fue cercana a los 700.000 votos.

Petro obtuvo entonces 11,28 millones de sufragios frente a los 10,58 millones de Hernández.

La distancia fue de alrededor de 700.000 votos, una cifra muy parecida a la ventaja que hoy separa a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Ese antecedente permite dimensionar que una diferencia de 673.138 votos, aunque importante, está lejos de ser definitiva.

Según los expertos, si se observan únicamente los resultados de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella parte con ventaja por tres razones.

La primera es que quedó en el primer lugar. La segunda es que ya tiene una diferencia superior a 670.000 votos sobre Iván Cepeda. Y la tercera es que parte de los votos de candidatos ideológicamente cercanos podrían terminar fortaleciendo su candidatura.

Sin embargo, Iván Cepeda mantiene opciones reales de victoria porque la distancia no es insalvable y porque la segunda vuelta suele modificar el comportamiento de los electores. Además, faltan las adhesiones que se pueden ir anunciando desde este mismo lunes.

Por ahora, ninguno tiene asegurada la victoria. Lo único seguro es que el próximo presidente será el candidato que logre reunir más votos el día de la segunda vuelta, aunque sea por una diferencia mínima de apenas un voto.

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