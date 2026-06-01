Productos químicos, alimentos y tabaco le saldrá más barato a Ecuador tras desmonte de aranceles

Tras más de cuatro meses de tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador, ambos países comenzaron a desmontar las barreras arancelarias que afectaban el intercambio de bienes y abrieron este 1° de junio sin cobro de impuestos adicionales. Sin embargo, el anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, estuvo lejos de cerrar la discusión, pues la Cancillería colombiana cuestionó la forma en que el mandatario explicó la medida.
“Atribuir una decisión de esta naturaleza, que responde a compromisos internacionales previamente asumidos, a dinámicas o coyunturas de carácter electoral, desdibuja su fundamento jurídico e institucional y puede generar interpretaciones que afectan la confianza de los sectores productivos y el adecuado desarrollo de las relaciones entre los dos Estados”, resaltó la Cancillería.
Lo cierto es que el fin de la hostilidad arancelaria le da oxígeno al tejido empresarial, ya que es una relación de alto intercambio de materias primas. Desde el mismo momento en el que Ecuador impuso las medidas impositivas, sectores como el farmacéutico advirtieron que sus productos serían algunos de los más impactados.
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