Productos químicos, alimentos y tabaco le saldrá más barato a Ecuador tras desmonte de aranceles

Tras más de cuatro meses de tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador, ambos países comenzaron a desmontar las barreras arancelarias que afectaban el intercambio de bienes y abrieron este 1° de junio sin cobro de impuestos adicionales. Sin embargo, el anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, estuvo lejos de cerrar la discusión, pues la Cancillería colombiana cuestionó la forma en que el mandatario explicó la medida. “Atribuir una decisión de esta naturaleza, que responde a compromisos internacionales previamente asumidos, a dinámicas o coyunturas de carácter electoral, desdibuja su fundamento jurídico e institucional y puede generar interpretaciones que afectan la confianza de los sectores productivos y el adecuado desarrollo de las relaciones entre los dos Estados”, resaltó la Cancillería. Lo cierto es que el fin de la hostilidad arancelaria le da oxígeno al tejido empresarial, ya que es una relación de alto intercambio de materias primas. Desde el mismo momento en el que Ecuador impuso las medidas impositivas, sectores como el farmacéutico advirtieron que sus productos serían algunos de los más impactados. Le puede interesar: Ecuador levanta aranceles este lunes y “provoca” al Gobierno Petro

Las cifras que mueven ambos países

El comercio exterior entre los dos países movió más de US$2.700 millones solo en 2025, en importaciones desde Ecuador se movieron US$857,9 millones y las exportaciones colombianas superaron US$1.800 millones.

Productos que más se comercializan entre ambas naciones

Con el arancel de 0% llega un alivio para los sectores que más venden desde Colombia a Ecuador. Según el Dane, los productos químicos lideraron los envíos con corte a 2025, con US$484,1 millones despachados, y serían los que más se abaratarían con la eliminación de este impuesto. El top cinco de lo que más le envía Colombia a Ecuador lo complementan alimentos, bebidas y tabaco (US$258,2 millones); combustibles (US$173,9 millones); vehículos (US$136,7 millones) y materias plásticas (US$118,0 millones). Del lado ecuatoriano, la entrada de mercancía la encabeza el aceite de palma, con $102,1 millones en despachos. Luego se ubican: crustáceos congelados (US$75,8 millones); pescado preparado o en conserva, caviar y sucedáneos (US$164,4 millones) y café sin tostar, descafeinado o no (US$8,3 millones). Con base en esas cifras, la balanza comercial es superavitaria para Colombia y, durante el periodo en el que rigió el arancel recíproco, gremios privados alertaron que las empresas ubicadas en el suroccidente estaban absorbiendo el choque en mayor medida. Lea más: Gobierno rechaza acuerdo entre Noboa y De la Espriella para eliminar aranceles: “es un injerencia deliberada” en elecciones

Lo que dicen los gremios sobre arancel 0%