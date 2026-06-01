De la Espriella rompió el techo electoral de los candidatos respaldados por el uribismo en Antioquia

En Antioquia hubo un nuevo récord tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. Y es que Abelardo De la Espriella, candidato por el movimiento Defensores de la Patria, no solo obtuvo una cifra en el país -para muchos inimaginable- de 10.361.499 votos tras el 100% de las mesas informadas, sino que también se quedó con la mayor votación que ha alcanzando un candidato respaldado por el uribismo en el departamento, superando registros que durante más de una década habían ostentado figuras políticas como Federico Gutiérrez, Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga.
En total, en Antioquia, De La Espriella obtuvo 1.723.406 votos, equivalentes al 54,36% de la votación regional.
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Hasta ahora, el mejor antecedente correspondía a Federico Gutiérrez. En la primera vuelta presidencial de 2022, el actual alcalde de Medellín obtuvo 1.385.565 votos en Antioquia, consolidándose como el candidato más fuerte de la región y uno de los opositores principales de Gustavo Petro. Ese registro había sido considerado una de las demostraciones más contundentes del peso electoral que conserva el uribismo en el departamento.
Cuatro años atrás, Iván Duque, en la primera vuelta presidencial de 2018, alcanzó 1.354.442 votos, una cifra clave que impulsó su llegada a la Casa de Nariño y ratificó a Antioquia como el principal fortín político del Centro Democrático.