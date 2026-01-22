Gobierno Petro alista la prórroga de la emergencia económica; esto es lo que viene

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional avanza en la prórroga de la emergencia económica, una vez se cumplió el plazo inicial de 30 días desde la expedición del decreto en diciembre.
“El anuncio de las medidas se hará en el momento oportuno. Ya se agotaron los primeros 30 días de la emergencia económica y, para darle continuidad, es necesario expedir previamente una declaratoria de prórroga o, en su defecto, una nueva emergencia, para lo cual el Gobierno dispone de un plazo de hasta 90 días”, explicó el jefe de la cartera de Hacienda.
