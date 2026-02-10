Gobierno da plazo hasta este miércoles para que la Corte reactive la emergencia económica o declarará una nueva

El Gobierno Nacional esperará hasta este miércoles para que la Corte Constitucional reactive la emergencia económica, que suspendió el pasado 29 de enero. Si eso no sucede entonces el plan del Ejecutivo obedece a decretar una nueva para recaudar recursos y atender la ola invernal que afecta a numerosos municipios colombianos.
El propio Armando Benedetti, ministro de Interior, dijo en declaraciones a medios de comunicación que la idea del Gobierno Nacional es esperar hasta mañana (miércoles 11 de febrero) para que la Corte levante la suspensión a la declaratoria económica, de lo contrario, el Ejecutivo hará la nueva declaratoria por orden del presidente Gustavo Petro.
De hecho, este 10 de febrero se realizó un consejo de ministros en Córdoba, uno de los lugares más afectados por la crisis climática. En ese espacio, el Gobierno anunció que solicitó a la Corte Constitucional dejar sin efecto la suspensión de la emergencia económica.