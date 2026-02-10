Estos son los magistrados que decidirán el futuro de exministros Bonilla y Velasco

Tras varios movimientos internos y un debate poco común en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá, quedó definida la magistrada que asumirá el estudio del recurso de apelación interpuesto contra la decisión que envió a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en medio de las investigaciones judiciales por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Le puede interesar: El camino que llevó a la cárcel a los exministros Bonilla y Velasco por saqueo a la UNGRD. La encargada de analizar el caso será la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano, quien deberá revisar los argumentos presentados por los abogados de los exfuncionarios, que buscan tumbar la medida de aseguramiento en centro carcelario por una detención domiciliaria, según informó la Revista Semana.

Como parte del procedimiento, la magistrada Chamat Lozano elaborará una ponencia que será puesta a consideración de los otros dos integrantes de la sala, que son Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio Bernal. Una vez evaluado el proyecto, se convocará a una audiencia en la que se dará a conocer la decisión definitiva sobre el recurso. En los escritos de apelación, las defensas de los exministros sostienen que durante la decisión de primera instancia se desconocieron garantías fundamentales, en particular el derecho al debido proceso. Aseguran que no se valoraron de forma adecuada los argumentos ni las pruebas que, para ellos, evidenciaban inconsistencias en los testimonios presentados por la Fiscalía General de la Nación.

También cuestionaron que, pese a que la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó expresamente la aplicación de detención domiciliaria, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero optó por imponer una medida de aseguramiento intramural. Lo anterior fue en razón a que la magistrada Rosero advirtió que la Fiscalía incurrió en un error al solicitar la detención domiciliaria como medida principal contra los exministros, al precisar que esta figura solo puede operar como una medida sustitutiva y no como la opción inicial dentro del esquema de aseguramiento.